PRED POROĐAJ JE OD NJEGA DOBILA STAN I PROMENILA ŽIVOT IZ KORENA: Ovo je muž Ane Bebić, kažu da je TOP FRAJER, a evo čime se BAVI!

Pevačica Ana Bebić promenila je život iz korena kada se udala za IZ stručnjaka Ivana Đolića.

Ivan Đolić, direktor IT kompanije, pevačici, koja je zbog ljubavi, iz rodne Hrvatske došla u Srbiju, podario je dva sina Matiju i Andriju, a trudi se da joj život svakim danom učini posebnim.

Naime, suprug Ane Bebić već godinama pronalazi načine da na njeno lice iscrta osmeh, a pevačica, koja je odlučila da svoj život čuva od radoznalih pogleda, ipak povremeno na "Instagramu" pokaže svog zgodnog muža.

Najromantičniji gest, koji joj je do sada priredio bila je kupovina njenog stana iz snova, o čemu je pričala za magazin:

- Dva dana pred porođaj s Matijom završila sam na nekim analizama u bolnici, a kada je došao po mene, Ivan mi je saopštio da ima iznenađenje. Pitao me je šta je to što bi me sada najviše učinilo srećnom i prilikom pogađanja upitala sam ga da li me vodi na ručak ili je uzeo slobodan dan, na šta mi je on odgovorio: “Kupio sam ti stan”. Oduševila sam se jer smo nekretninu pre toga zajedno gledali i bili opčinjeni njome, ali sve je ostalo na “razmislićemo” - rekla je pevačica, a tom prilikom otkrila je i kako svoj brak i pored dvoje male dece uspevaju da spasu od rutine:

- Još na početku braka dogovorili smo se da uvek nešto interesantno smislimo samo za nas dvoje. U najgorem slučaju, decu strpamo u krevet u pola devet, upalimo filmove i serije i u deset smo od umora i sami u krevetu (smeh). Nismo se još razdvajali od njih na duže.

