NE ZNAM ZAŠTO PLAČEM, ALI PLAČEM! Suzana Mančić iznela detalj iz prošlosti, poznati pevač je doveo do SUZA

Pevačica i voditeljka Suzana Mančić oduvek je uživala u dobroj muzici, koncertima i brojnim dešavanjima na koje je vodio otac koji je tada bio novinar.

I dan danas se sa radošću seća mnogih događaja, a jedan joj je posebno ostao u srcu.

- Hoću da ispričam jednu priču, bila sam mala, sećam se. Često smo dobijali karte, išla sam na balete, u pozorište i pojavi se prvi solistički koncert Đorđa Marjanovića. Bila sam toliko mala, da sam tek trebala da krenem u prvi razred. Mama i ja smo bile đokisti i odemo mi na koncert, u Dom sindikata prekoputa naše kuće. I peva Đorđe Marjanović, sve divno, ja njega volim i uživam u pesmama, kad on zapeva na kraju pesmu "Ja plaćam ove noći" i on pada tu po sceni, ceo Dom sindikata rida i ja plačem, ne znam zašto plačem, al plačem. Jednostavno on je imao uticaj na publiku, mogao je sa njom da radi šta hoće - prisetila se Suzana.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, legendarni pevač narodne muzike pevač Đorđe Marjanovi, preminuo je prošle godine od posledica korona virusa u devedesetojprvoj godini života. Iza njega ostali su brojni hitovi i mnogo dragih uspomena, ali ako se iz opusa njegovog može izdvojiti pet pesama, po kojima će se pamtiti, pored "Zvižduka u osam", to su i "Beograde", "Romana", "Natali" i “Devojko mala".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/Grandonline

Bonus video:

00:15 U EMISIJI SI KRALJICE! Vesna Rivas bez pardona izvadila telefon i snimala usred emisije