NE POSTOJE DOKAZI, OVIM SLUČAJEM BAVIĆE SE MOJI ADVOKATI! Zonjićka optužila Milicu da se prostituiše, Kemezova uzvratila UDARAC!

Kada je bivša zadrugarka i voditeljka Milica Kemez žirirala tokom emisije koje su se održale u "Zadruzi 5", pevala je Marijana Zonjić, koju je Milica komentarisala.

Njih dve su tada imale sukob gde je Marijana iznela da se ne podnose. Nakon toga je Marijana u "Zadruzi" iznosila mnoge stvari za Milicu Kemez i Boru Santanu. Kružile su priče da je Marijana bila intimna sa Borom, te je zbog toga izbio sukob između nje i Milice.

Marijana je tom prilikom optužila Milicu za bavljenje prostitucijom.

- Njom ne želim da se bavim, ako su se dopisivali krišom, nije jedina, ja sam videla sve poruke i sva dopisivanja, zato i nisam sa njim u vezi. Nikada me nije poštovao, pre me je to doticalo, ali sada ne. Ovim slučajem će se baviti advokati. Nisu one krive ništa, te devojke, tu je obostrani interes u pitanju. On im daje na značaju, a naravno još veća je pompa kad navodno ljubomorišem na njih, a suština je da sam tražila poštovanje samo od svog partnera, tačnije na pogrešnom mestu. O meni ne postoje nikakvi dokazi niti sam bila sa oženjenim, niti sam ikog silovala. Kada bude svaka odgovorila na pitanje o prostituciji na poligrafu, može meni da se obrati - izjavila je Milica Kemez.

