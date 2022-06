BUDALA SAM ŠTO SAM JOJ BILA PRIJATELJ, NIKAD VIŠE! Rada Manojlović ne prestaje da PECKA Pavlovićevu: Očekuje da vodimo njen RAT

Pevačica Milica Pavlović je odlučila da tuži Anu zbog toga što je njenu pesmu pevala na nastupima sa izmenjenim tekstom i najavljivala je kao svoju, kao i zbog toga što misli da je Nikolićeva umešana u to što je procurila demo-verzija numere.

Nedavno je osudila kolege koje ćute i ne izjašnjavaju se o ovoj situaciji, pa je Rada Manojlović imala šta da kaže o tome i to ponovo.

- Kako i zašto se te stvari događaju, je niz spleta okolnosti, a najviše je do autora, logično. Samo hoću da kažem, te stvari se i te kako dešavaju, a ovo što dotična radi vređanjem svih nas, dramaturgijom i otpraćivanjem sa mreža, očekivanjem da svi vodimo njen rat, e to je jedna velika nebuloza. Niti bih komentarisala da me nije lično dotaklo, jer sam budala koja je prijateljski postupala prema njoj. Nikad više - navela je Manojlovićeva.

Milica Pavlović se, inače, još uvek nije oglašavala povodom Radinih izjava.

