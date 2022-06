BEZ BLAMA TANJA SAVIĆ PRIZNALA DA LAŽE I OBMANJUJE JAVNOST! A evo šta kaže o Drašku i deci, besna zbog JEDNE stvari

Pevačica Tanja Savić priznala je da je lagala da je poslednji spot snimala u Banjaluci, odakle je njen bivši partner, političar Draško Stanivuković, u kojem je vidimo u venčanici.

- Pisalo je da su slike nastale u Banjaluci, a nisu? Ne znam, stvarno, ja sam snimila spot, to sam završila, pošto stvarno ne volim da snimam spotove. Malo sam htela ja vas da zezam, pošto vi mene zezate dugo... Prvi put sam obukla venčanicu, zapravo. Nije mi bio nikakav poseban osećaj, haljina k'o haljina. Nisam zaljubljena sada, nadam se da će i to biti uskoro. Sa Draškom Stanivukovićem nisam u kontaktu. Priželjkujem još jedno venčanje, zašto ne, sa budućim izabranikom. Pozvala bih Milicu Pavlović i Anu Nikolić da mi pevaju... - kazala nam je Tanja Savić.

- Šta mislim o skandalu njihovom? Pesma je prošla odlično, to je bitno. Mislim da Milica nije trebalo uopšte da se buni, pesma je hit, ona super izgleda, super peva. To niko ne može da joj uzme. Svi su tu na dobitku. Milica je ovim albumom demantovala sve ono loše što su joj mnogi govorili tokom godina. Ja volim borce, ona je borac - istakla je Savićeva, pa progovorila o svom telu, ali i naslednicima.

- Ja kad ulazim u vodu ogrnem se maramom i tek kad uđem u vodu bacim maramu, niko me neće videti u bikiniju ovog leta. Ja sam žena puna kompleksa. Sinovi mi traže pare, počeli su da izlaze u grad, al' samo do 10 uveče. Nikad mi ne govore da im nedostajem, mnogo mi je krivo zbog toga. Kad uđem u kuću sama kažem: "Majka je stigla", oni kažu: "Dobro", i odu da igraju igrice, ne primećuju me. U kontaktu sa ocem oni i jesu i nisu, šta da vam kažem. Njima fali otac. Teško mi je da im budem i otac i majka - zaključila je pevačica.

