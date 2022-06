SENZACIONALNE CENE za grčke hotele u Travelland-u: Popusti do 40%

Grčka - destinacija koju srpski turisti izuzetno vole. Preporučujemo neke od najboljih hotela za boravak u Grčkoj tokom leta. Naslovna slika

Kao što je već svima poznato, turistička agencija “Travelland” pruža najveći izbor hotelskog smeštaja u Grčkoj već dugi niz godina. Izbalansiran odnos cene i kvaliteta je ono što agenciju drži u vrhu srpskog turističkog tržišta. Zato se usuđujemo da iz ponude danas predložimo jedan od hotela po specijalnoj ceni za letnji odmor tokom juna i jula meseca.

U pitanju je Calamos Beach 3*sup koji se nalazi u regiji Attica, na na privatnoj plaži, okružen zelenilom. Pruža kvalitetnu uslugu komfornim sobama, jednostavnim stilom uz bogat sadržaj za decu i odrasle. Za decu od 4 do 12 godina profesionalni tim animatora obezbediće toplu i prijateljsku atmosferu i zabavu. Usluga u hotelu je All inclusive, a cene boravka su snižene za 40%. Tako da je najniža cena za boravak od 7 noćenja 499 evra po osobi – smena već od 25.6. Za boravak od 10 noćenja treba izdvojiti najmanje 699 evra. Standardne sobe imaju pogled na planinu ali i na more.

Vaš pogleda će zavisiti od toga u čemu više uživate.

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

