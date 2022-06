KO IZGLEDA BOLESTAN U CELOJ OVOJ PRIČI? Nikolina Pišek brutalno odgovorila SVEKRU, evo da li planira da se sretne s njim OČI U OČI

Otac pokojnog istoričara umetnosti Vidoja Ristovića Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, nedavno je otkrio šokantne detalje o snajki Nikolini Pišek, za koju tvrdi da joj je samo bitan novac i da ona ne poseduje ništa.

Tim povodom se oglasila Nikolina za Kurir koja je istakla da ne želi da učestvuje u svemu ovome.

foto: Nebojša Mandić, Damir Dervišagić, Nenad Kostić

"Ja nemam na to komentar. Jedini komentar koji imam sam vam dala u saopštenju. Ko vama izgleda bolestan u celoj ovoj priči? Ne znam. Svi se komentari, naslovi se izvrću na ružan način i ne želim da učestvujem u svemu tome. Nisam deo tog narativa, ja drugačije komuniciram i zalažem se civilizovane odnose i pravno uređene odnose. To je sve što ja želim, ovo blaćenje po medijima ja to ne želim, mene to ne zanima", rekla je Nikolina.

Na pitanje da li bi volela da se sretnu oči u oči i popričaju o svemu Nikolina nam je rekla:

"Nema šta da se nastavlja. On ima svoju debatu sa samim sobom. Za debatu po portalima je potrebno dvoje", zaključila je ona.

foto: Nenad Kostić, Nemanja Pančić

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:35 Najtužnija scena na groblju: Miša Grof i Nikolina Pišek zagrljeni i u suzama