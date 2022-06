LIDIJA ZA MESEC DANA PUNI 60, A TELO IMA KAO TINEJDŽERKA: Glumica na plaži ponela fluorescentni bikini, linija tip-top! (VIDEO)

Glumica Lidija Vukićević opustila se na plaži i pokazala čime raspolaže.

Lidija je još jednom oduševila pratioce na Instagramu kada je podelila nekoliko fotografija i snimak svog izvajanog tela.

Mnogi ne mogu da poveruju da će Lidija za manje od mesec dana napuniti 60 godina s obzirom da izgleda fenomenalno.

- Najvažnije je kako izgledate u prirodi, meni je to reper. Ko god da me je video u prirodi, svi mi kažu da bolje izgledam uživo. Očigledno je da ne znam da radim u fotošopu, uradim ja tu nešto, malo ofarbam sliku i slično, ali ne menjam sebe potpuno. Uvek me hvale u prirodi i to je mnogo bitnije. Inače sam osoba koju zaista ne dotiču negativni komentari. Ti što nemaju šta da rade, sede kod kuće i komentarišu, apsolutno me ne zanimaju. Jedna sam od retkih osoba koja je prošla kroz život netaknuta hejterima, ne može niko da me poremeti jer sam svesna sebe - rekla je Lidija jednom prilikom o svom izgledu.

