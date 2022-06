DUGO JE ĆUTALA! NOVI RAT NA ESTRADI?! Aleksandra Bursać obratila se Mladenovićki koja ju je prozvala zbog PESME! Pomenula Andreanu

Velika prašina se digla u javnosti kada se, kao grom iz vedra, saznalo da pevačica Andreana Čekić više neće biti deo hit pesme "Cipele", kojoj je dala lični pečat, te da će njene deonice prepevati mlađa koleginica Aleksandra Bursać.

Mnoge javne ličnosti stale su u Andreaninu odbranu i osudile ovaj Aleksandrin potez, a ona je sada odlučila da se po prvi put nakon skandaloznih naslova direktno obrati kako kolegama, tako i celokupnoj javnosti.

Podsetimo, do sukoba između Andreana i Aleksandre došlo je kada je tekstopisac i producent Saša Lazić, koji potpisuje pomenutu numeru odlučio da je ukloni sa muzičke platforme "Jutjub" i tuži Čekićku i navodno potraži vrtoglavih 50.000 evra, koliko smatra da mu pripada od pregleda na Jutjubu.

Zbog spora između autora pesme i pevačice oko zarade od pregleda spota, koji je samo na "Jutjubu" viđen sto miliona puta, prvobitna verzija pesme se ne može naći nigde na internetu, a sada se sluša nova - ona koju je prepevala Aleksandra Bursać.

Andreana se više puta oglašavala na ovu temu, te je često imala samo reči hvale za Bursaćevu, ali i priznala da joj nije bilo pravo kada je čula da će neko prepevati njenu hit pesmu. Mnoge njene kolege su takođe stale u njenu zaštitu, a Aleksandra Mladenović je jednom prilikom istakla da uopšte nije u redu to što je Bursaćeva uradila.

S druge strane, Aleksandra se retko oglašavala ovim povodom, a sada je nakon nekoliko meseci prekinula ćutnju i upravo ovu izjavu Aleksandre Mladenović iskoristila kako bi odgovorila kolegama i javnosti na aferu oko pesme.

"Nisam se oglašavala na ovu temu mesecima, doživela sam nerazumevanje od kolega i javno prozivanje, ali mislim da je sada stvarno dosta. Niti sam preotela pesmu, niti je meni iko od njih u oči išta od toga rekao, jer bih ja obrazložila postupak ponovog snimanja pesme. Niti sam neko ko je skandalozna ličnost i to moja publika odlično zna, ali mislim da je ovo prevršilo svaku meru. Aleksandra Mladenović mi apsolutno ništa nije rekla, iako smo radile zajedno i sretale se. Kada bi meni neko sklonio sa "Jutjuba" moju pesmu koja je moj lični pečat, rešila bih to na sudu. Izjave kao što su "nije kolegijalna, nije fer", i tako dalje, nije mi jasno po čemu ja to nisam fer? Pesmu je lično Andreana skinula sa "Jutjuba", je l' to kolegijalno i ok? Znači, ako je Andreana lično skinula pesmu sa "Jutjuba" svojom voljom, u čemu je onda problem? Hvala na razumevanju i više se ne oglašavam na ovu temu", istakla je Aleksandra Bursać u okviru svoje objave na društvenoj mreži Instagram.

