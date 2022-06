OVAJ DEČKO JE BIO NOTORNI ALKOHOLIČAR, UGRADIO JE BLOKATOR! Đorđe David u polufinalu lio suze zbog kandidata, ŠOK u emisiji

Đorđe David doživeo je emotivni šok u polufinalu takmičenja "Zvezde Granda" zbog svog kandidata iz Makedonije Aleksandra Josifovskog, koga je doveo do finala, koje je održano sinoć.

Roker je, kako je rekao, sa ovim takmičarem prošao golgotu da bi mu pomogao da se reši poroka. Aleksandar je bio u duelu s kolegom Enisom Todićem iz Novog Pazara, kome je Svetlana Ceca Ražnatović bila mentor. Nakon duela u kojem su obojica briljirali Saša Popović je presudio u korist Josifovskog. Roker je odmah skočio sa stolice i svom pulenu se pridružio na sceni. Čvrsto ga je zagrlio i počeo da plače. Obojica su lili suze.

- Nećete verovati, čovek od dva metra plače - primetila je voditeljka Sanja Kužet, kao i Viki Miljković i njena kuma Ceca. Aleksandar je uspeo da obuzda suze, ali njegov mentor ne. On je sve više i jače ridao. Toliko da mu je cela rolna toalet-papira bila mala da obriše suze. - Baš mi je drago što smo Đorđe i ja uspeli da stignemo dovde. Ovde je ljubav velika - prokomentarisao je kandidat. Popović je želeo da nastavi dalje, ali ga je Đorđe prekinuo i insistirao da iznese završnu reč, istakavši da se Josifovski prošle godine za dlaku nije našao u finalu.

- Ovako, prošle godine ja pitam Popovića šta se desilo, što nije prošao. Kaže: "Đole, nekako mi je mrtav, nema energiju, nema snagu." Ovaj čovek koji stoji pred nama je bio notorni alkoholičar, prošle cele sezone i one tamo. Sa alkoholom je imao ozbiljne, stravične probleme, nije mogao da se trezni, nije znao gde je dan, a gde je noć. Ove sezone kad sam ga vratio, imao sam samo jedan uslov - da primi blokatore i da zaboravi na alkohol ako uopšte želi da uđe u priču, jer sam video ko su ljudi koji se takmiče ovde, daju svoju mladost, energiju, sve za scenu, i on je na to pristao. Ti ovoj produkciji dođeš milion dolara, za sve muke koje si mi priredio, a meni sto - zaključio je David, koji nije mogao da se smiri.

