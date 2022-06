PLAKALA SAM ZBOG NADE OBRIĆ! Tina Ivanović okrila šta je pevačica rekla o njenoj PESMI, a onda je kolege nasmejale!

Pevačice Tina Ivanović i Nada Obrić su otkrile sa čim su se suočile zbog svoje atraktivnosti svojevremeno.

- Naročito kod nas u Srbiji doživljavaš razne kritike i komentare, ljudi imaju naročito prema pevačicama. Mislim da ženu prvo treba upoznati, da vidiš kakva je ličnost, pa tek onda da je komentarišeš, a ne na osnovu fiuzičkog izgleda i obima grudi - počela je Tina Ivanović.

foto: Printscreen/Magazin In

- Doživljavala sam svakakve uvrede na početku svoje karijere, pogotovo kada sam izdala pesmu ''Bunda od nerca'', tad sam dočekana na nož. I od kolega i od novinara. Moram da ispričam anegdotu, kada sam se pojavila sa tom pesmom, izlazi naslov u novinama snimak iz jedne emisije gde je Nada Obrić gostovala i prokomentarisala ''Ja kada sam čula pesmu ''Bunda od nerca'', ja 7 dana nisam mogla da dođem sebi'', tako da sam se ja našla u čudu. Inače sam jako emotivna, jer ja sam dupla vaga u horoskopu. Mnogo su me povredile te reči, plakala sam, žalila sam se svima. Rekli su mi da kupim Nadi parfem jer mi je to reklama. Ali ja u to vreme nisam tako razmišljala, sve me je pogađala - zaključila je Tina Ivanović.

- Naprotiv, ja nisam u lošim odnosima sa onim za koje kažem da mi se ne dopadaju. Kao ni ove štule što mi se ne dopadaju, probala sam u tome da idem... Teror koji se danas zbog lepote trpi, ja bih to tužila da mogu - dodala je Nada Obrić u emisiji "Magazin IN".

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

12:33 Žiri otvorio dušu o finalistima Zvezda Granda