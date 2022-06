ŠTA TO RADE ĐORĐE DAVID I NJEGOV KANDIDAT IZA KULISA?! Josifovski dao mentoru OVO, on to odmah stavio u usta! (KURIR TV)

Roker Đorđe David razgovarao je sa kandidatom Aleksandrom Josifovskim i u trenutku su kamere zabeležile jednu stvar.

Tokom finala "Zvezde Granda" snimili smo trenutak kada Aleksandar daje nešto Đorđu u ruke, a on to uzima, cepa i stavlja u usta.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Na snimku se ne vidi šta je tačno u pitanju.

Inače, Đorđe je nedavno otkrio da je upravo ovog svog takmičara "izlečio" od alkoholizma.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

"Ovako, prošle godine ja pitam Popovića šta se desilo, zašto nije prošao (Aleksandar Josifovski). Kaže mi Popović: "Đole, nekako mi je mrtav, nema energiju, nema snagu." Ovaj čovek, koji stoji pred nama, bio je notorni alkoholičar, prošle cele sezone i one tamo. Sa alkoholom je imao ozbiljne, stravične probleme. Nije mogao da se trezni, nije znao gde je dan, a gde je noć. Ove sezone kad sam ga vratio, imao sam samo jedan uslov - da primi blokatore i da zaboravi na alkohol ako uopšte želi da uđe u priču, jer sam video ko su ljudi koji se takmiče ovde, daju svoju mladost, energiju, sve za scenu i on je na to pristao. Ti ovoj produkciji dođeš milion dolara, za sve muke koje si mi priredio, a meni sto", pričao je David.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs