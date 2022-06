NE ZNAM KAKO SAM OVO PREŽIVELA, KUMA CECA JE NOĆIMA BILA SA MNOM! Viki Miljković o pobedi njenog kandidata u Zvezdama Granda

Viki Miljković osećala je ogromnu napetost kada je njen kandidat Nermin ostao u završnici s Davidovim Aleksandrom Josifovskim.

Videlo se da ima užasnu tremu, a to je primetila i njena kuma Ceca, koja joj je prišla i uhvatila za ruku. Sve vreme je bila uz nju, nešto joj šaputala i smirivala je, a kada je proglašen pobednik ona joj je prva i čestitala.

foto: ATA images

Imala si veću tremu od svih takmičara?

- Ne znam kako sam ovo preživela. Nisam svesna. Jako sam uzbuđena i srećna.

Kaže Nermin da prvu pesmu radi sa vama.

- Nismo se dogovarali još ništa, ali ćemo raditi s njim s velikim zadovoljstvom. On je jedno sjajno dete, dolazi iz divne porodice, lepo je vaspitan.

Da li vam se učinilo da je nekome od kolega iz žirija krivo što njegov kandidat nije pobedio?

- Ne, zaista to nisam primetila. Svi smo se bodrili i radovali. Hvala svim kolegama. Moja kuma je sa mnom bila noćima i noćima. Ona je Nermina podržavala od samog starta, verovala je u njega, radovala se pobedi kao da je njen kandidat. I sve ostale kolege, svi su bili uz mene.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Šta ti je Đorđe rekao nakon proglašenja, njegov kandidat je izgubio od tvog?

- Ne znam, nisam ni čula ko mi je šta rekao, bila sam u rastrojstvu.

Hoćeš li ga voditi na svoje nastupe?

- Hoću, to je ono što želim - da pomognem. Posle će moći i bez nas. Ova deca imaju iza sebe i "Grand" i to im je velika prednost.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Šta sledi posle "Zvezda Granda"?

- Tešanj. Pobednički koncert. Staću iza Nermina.

Nermin ne izgleda kao skandalozna ličnost, da li će mu to otežati?

- Ne, ni meni nije otežalo. Ni ja nisam ni skandalozna ni tabloidna ličnost, to će mu samo pomoći da njegova karijera bude temeljna i duga.

Odmah smo ga pitali da li će ući u vezu s nekom pevačicom.

- Nermin jako dobro zna šta hoće od sebe u životu. Nije isključeno da će biti s pevačicom u vezi ukoliko mu to odgovara i ukoliko mu se sviđa i ako je to njegov izbor. Ali da to radi zbog medija i publiciteta, neće nikada.

Kurir.rs/I.B/A.D.

Bonus video:

06:38 Ceca o finalu Zvezda Granda