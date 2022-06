MLADENOVIĆKIN BIVŠI UPROPASTIO JOJ VEZU SA ŠABANOVIĆEM?! Isplivali novi detalji raskida Aleksandra i Isaka, umešao se MUZIČAR!

Veza Aleksandre Mladenović i Isaka Šabanovića pukla je posle samo tri meseca zabavljanja.

Naime, iako se par rastao uz standardne komentare kako su im se razišli i putevi i pogledi na svet, navodno je glavni povod za razlaz bio njen bivši dečko, kako piše "Svet".

- Njih dvoje su u početku delovali simpatično, ali se od starta videlo da to neće opstati. Aleksandra i Isak su po svemu različiti, to je činjenica, ali je najveći problem bio taj što se Aleksandra nije skroz ohladila od bivšeg dečka. Ona se sa njim zabavljala pre nekoliko godina, pa su raskinuli, ali često se viđaju na svirkama kad su privatna veselja, pošto je on muzičar. Tako su se nedavno zadesili na istoj proslavi, taj bivši, Aleksandra i Isak. Onda je ona ušla malo u čašu, opustila se, proradile joj te emocije ka bivšem, pa su počeli da komuniciraju pred Šabanovićem, i to, onako dvosmislene rečenice, poruke - kaže izvor i nastavlja:

foto: Printscreen/Instagram

- U početku se on nije obazirao, kao, bili su zajedno, neka pričaju, međutim u jednom momentu se baš iznervirao, čak je i izašao sa veselja. Aleksandra je krenula za njim da objasni kako se tu ništa ne dešava, ali svima je bilo jasno da nečeg ipak ima. Sutradan su seli, popričali i razišli se, svako na svoju stranu. Zvanično, nije bilo konkretne prevare, ali gledano sa strane, taj bivši im je upropastio vezu - zaključio je izvor.

Podsetimo, dosta se spekulisalo šta je glavni razlog raskida Isaka i Aleksandre, a mnogi su istakli i da im je ova veza bila samo promocija za pesme i marketinški trik, a istina je tamo negde.

foto: Privatna Arhiva

