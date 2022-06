"MAJKE I SNAJKE KARAVAN" Vranjanci jedva čekali da probaju Rašine specijalitete

Pa ljudi, da li je ovo moguće! "Majke i snajke" karavan ovde i sada, jedna je od prvih reakcija okupljenih Vranjanaca koji su dočekali karavan najpopularnijeg kulinarskog šou-programa "Majke i snajke" na Kurir televiziji.

- Lepo je, možemo da naučimo nešto, pratim stalno emisiju. Najviše Rašu obožava moja devojčica, recepte rado zapišemo i onda pravimo - kaže Miljana Vasiljević, koja je porodično dočekala karavan u Vranju.

Potpuno nesvakidašnje nedeljno po podne Vranjancima poklonio je karavan. Neobični gosti, dobar povod, ali i uvek posebni domaćini Vranjanci. To su i danas pokazali. I eto prilike za male tajne velikih majstora kuhinje sa obe strane. Na šetalištu u centru Vranja i bračni par iz Šapca:

- Ovo je super, na odmoru smo ovde, a evo i karavana. Kulinarski šou "Majke i snajke" pratimo od početka.

Radomir Raša Vlačić plenio je svojim šarmom u Vranju. Sa osmehom je razgovarao s Vranjancima, fotografisao se. Kaže za sebe da je čovek iz naroda i da mu je srce puno.

- Drago mi je da smo kroz emisiju "Majke i snajke" ušli u vaše domove na taj fini način. Neko je došao da me vidi, da se slika sa mnom, da mu potpišem moj kuvar, prijatno sam iznenađen. Mene ovo samo čini boljim čovekom i ovo što radim da budem još bolji. Evo treća sezona je, već se sprema, snima se, što znači da radimo jednu jako lepu stvar - kazao je u Vranju Raša.

U Vranju se pripremala trljanica, poznata u vranjskoj kuhinji, ali Raša ne bi bio Raša kad ne bi neke specijalitete pokušao malo da modifikuje.

- Nisam stavio suvu papriku. Napravili smo trljanicu, to će imati prilike da probaju, malo ćemo neke kobasice u pivu sa crnim lukom, marinirani vrat, piletina marinirana u jogurtu. Sve je to vrsta roštilja, ali opet malo na neki drugačiji način da sve to izdignemo i podignemo - objasnio je Raša. Za izraz "male tajne velikih majstora kuhinje" Radomir Raša Vlačić ima originalno objašnjenje kada je on u pitanju.

- Tako se kaže, ali ja tajne nemam, svoje tajne otkrivam. Sujeta u ovom mom poslu je baš zastupljena. Međutim, ja sujetan nisam, cela ideja je što se mene tiče da ja nešto naučim o svakom kraju, o kulturi ishrane i šta je ono što se jede. Idem kući sa prilično finim iskustvom - naglašava voditelj najpopularnijeg šoa o kulinarstvu. .

Objašnjava da sarađuje i sa školama u Beogradu i otkriva da je prosek iz godine u godinu sve jači.

- Ljubav je svuda pa i u kuvanju, bez ljubavi nema ni kuvanja, a samim tim ni svih stvari u kojima uživamo - zaključuje majstor kulinarstva i za kraj šalje pozdrav koleginici Seki Aleksić .

"Majke i snajke" karavan sutra od 17 sati biće u Beogradu, u parku Tašmajdan.

