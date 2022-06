ŠOK IZJAVA ZLATE PETROVIĆ! Želela sam trojku sa ovim ESTRADNIM parom, a s njom bi rado u LEZBO-AKCIJU!

Zlata Petrović poznata je po britkom jeziku, te u javnosti priča baš onako kako i misli, i to bez ustezanja. Sada je priznala da je želela trojku s bračnim parom Zoricom Brunclik i Miroljubom Aranđelovićem Kemišom.

Naime, na jednom veselju Zlata se ljubila s koleginicama u usta, a kako su nakon toga svi pričali o njenim lezbo-akcijama, pevačica je priznala za Srpski telegraf šta joj je još bilo na umu. Budući da su Zorica i Kemiš na istom slavlju bili veoma raspoloženi i opušteni, Zlata je imala jedan predlog za bračni par.

- Vi mislite da smo Seka Aleksić i ja bile lude i da nismo znale šta radimo? I te kako smo znale šta radimo i svu energiju i ljubav koju smo imale davale smo jedna drugoj. Seka je takav pozitivac i dobar čovek. Ona je na celu salu prenela pozitivnu energiju. Bilo nam je vrh. Mi smo se grlili i ljubili sa svima. Ja sam te večeri i Zoricu Brunclik poljubila u usta. Želela sam da poljubim i Kemiša, ali ga nisam videla. Želela sam trojku, Zorica, Kemiš i ja da se poljubimo, ali on je negde nestao kad sam to htela da izvedemo. Pravile smo aferu te noći. Žao mi je što je Kemiš pobegao, ali biće prilika i za to - rekla je Zlata kroz smeh i otkrila koja se pevačica bolje ljubi Seka Aleksić ili Zorica Brunclik:

- Nismo se mi žvalavile jezicima. To si bili kisići. Ne mogu sada da merim. Obe volim i od obe je bilo od srca. Kod Đanija smo svi bili kao pušteni s lanca. Dve godine se nismo ni videli ni čuli. Bili smo kao divljaci. Radujem se svakom susretu s dragim kolegama. Jedva čekam da se opet negde svi sastanemo, pa da lumpujemo i glupiramo se do jutra.

