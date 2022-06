I TO JE PREŽIVELA! SAJBER MAFIJA NAPALA LJUPKU STEVIĆ: Ljubomorne kolege mi smeštaju, za sitan novac miniraju moj rad

Ljupka Stević je bila prinuđena da skine novi spot sa Jutjuba zbog velikog broja prijava. Pevačica je ponosno najavljivala projekat na kojem je mesecima radila, a koji je pre dve večeri morala da ukloni.

Sve je bilo spremno da ugleda svetlost dana upravo za njen rođendan 26. juna u 2.20, kada se rodila, što se i dogodilo. Međutim, video je morala da skloni. Stevićeva sumnja da su pojedine kolege učinile sve da njen spot za pesmu "Moram" bude miniran na platformi koja joj donosi novac.

- Ovako nešto nisam očekivala. Prinuđena sam da sklonim spot zbog velikog broja "strajkovanja". Saznala sam da su se pojedini ljudi sa estrade angažovali da moj projekat bude nevidljiv. Izgleda da je počela borba za preglede, pa se ljudi svim i svačim služe kako bi druge sabotirali - kaže besna Ljupka i dodaje:

- U svakom slučaju, to me neće sprečiti da objavim spot na kom sam danima radila. Uložila sam veliki trud, volju i talenat, odrekla se mnogo toga da bih krenula dalje. Očigledno, pojedini ne trpe rivalstvo, već pokvareno žele da te sapletu, dok ti se smeškaju u lice. Koliko je bizarno to što zovu neke ljude, ako se tako isti mogu i nazvati, pa za sitan novac zajedničkim snagama miniraju nečiji rad. Najmanje sam očekivala od kolega sa kojima delim isti hleb godinama da ovako nešto urade. Potrudiću se da spot ubrzo bude vraćen, moja publika zaslužuje to. A znate kako se kaže, ono što vas ne slomi samo vas jačim učini. Leto je pred nama, a ja moram da radim i da se družim s ljudima koji me vole i koji jedva čekaju moje nastupe - rekla je Stevićeva za Kurir.

