FRANJO ME JE GURNUO I IZGUBILA SAM BEBU! Prva BOLNA ispovest Matee L, Osmakčićeve bivše devojke: Evo koje GADOSTI su joj radili!

Ime Matee L. iz Zagreba u žižu javnosti došlo je tokom trajanja rijalitija "Zadruga", kada se Marko Osmakčić obratio svom ocu Franju rečima da "uradi postupak kao sa Mateom L. 2016. godine u Zagrebu, pa će biti pametna i priželjkivati abortus u osmom mesecu", a nakon što je saznao da je njegova tadašnja partnerka Viktorija Mitrović ostala trudna.

foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Nakon što je Franjo Osmakčić izrežirao sopstvenu smrt kako bi na prevaru izveo svog sina iz rijalitija "Zadruga", pojavile su se i informacije da je Markov otac glavni krivac za to što je Matea izgubila bebu neposredno pred porođaj, a što je on u video-obraćanju sa sinom nakon skandala demantovao.

Ipak, Kurir Stars je došao do tajanstvene Zagrepčanke Matee, koja je duboko uznemirena zbog toga što se njeno ime pojavilo u javnosti. Ona je odlučila da otkrije celu istinu o svom odnosu sa Osmakčićima, ali nas je iz straha za ličnu bezbednost zamolila da ne spominjemo njeno puno prezime, kao i da ne objavljujemo njenu fotografiju. Matea je već duže vreme u ozbiljnoj vezi, koju će uskoro krunisati i brakom, a izbrisala je i sve svoje društvene mreže kako je niko ne bi povezao s bivšim dečkom i njegovim ocem, od koga je trpela, kako nam je rekla, višemesečnu torturu, što je rezultiralo i gubitkom bebe.

foto: Shutterstock

- Ovo je prvi i poslednji put da govorim o Marku i Franji. Na Osmakčiće sam zaboravila i krenula dalje, ali sam nedeljama loše zbog toga što sam pomenuta u "Zadruzi". Ne mogu da se smirim, jer me njih dvojica svojim lažima i pominjanjem podsećaju na ono što mi se desilo pre šest godina. Vodim povučen život, pred udajom sam za čoveka kojeg volim i koji mi je pomogao da prevaziđem sve traume. Posebno su me pogodile Franjine reči o meni sa onog video-snimka sa Markom, te želim da ga demantujem i ispričam šta se tačno dogodilo. Želim da pružim podršku i Viktoriji, znam kroz šta prolazi i kako joj je. Za nju je najbolje da tog bednika više nikada ne vidi u životu. Njih dvojica su spremni na sve - započela je priču Matea i nastavila:

- Sa Markom sam se upoznala kada je dolazio u Zagreb. Odmah smo se svideli jedno drugom, pa smo započeli vezu. Tada je trenirao tenis. Bila sam mu velika podrška. Pričao mi je da se tenisom bavi zbog ambicija svog oca, a da on ima druge planove u životu. Bili smo jako mladi, ali smo počeli da planiramo zajednički život. Marko se oduvek plašio oca. Ja zbog škole nisam htela da se preselim u Švajcarsku, pa smo bili u vezi na daljinu. Marko je skoro svakog vikenda dolazio u Zagreb. Ipak, problemi su nastali kad je Franjo počeo da me zove i da mi preti da ostavim Marka. Govorio je da je zbog mene sve lošiji u tenisu i da od njega neću videti ni evro. Govorio mi je da je provalio moj plan i da preko Marka neću doći do para, što je glupost - ističe Matea.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube

Ona se ubrzo požalila dečku, koji se bio suprotstavio ocu.

- Rekla sam Marku da me Franjo stalno zove i piše i da mi preti. Marko se tada ozbiljno posvađao sa ocem. Tada mu je i saopštio da više neće da se bavi tenisom i da želi da ostane sa mnom ovde u Zagrebu. Potukli su se, nekoliko meseci nisu razgovarali. Franjo je mene gledao kao glavnog krivca za prekid Markove karijere i loše odnose u njihovoj porodici - kaže Zagrepčanka.

foto: Profimedia

Tada je, po njenim rečima, za nju počeo pravi pakao.

- Dobijala sam svakodnevne pretnje od Franja. Pisao mi je poruke da ostavim Marka i da će me izbrisati s lica zemlje, da sam ja kriva što Marko neće postati novi Federer, jer je bolji igrač od njega. Žalila sam se Marku, ali smo zbog svega počeli da se često svađamo. Kad sam kasnije saznala da sam ostala trudna i kad sam mu to saopštila, za mene je počeo pakao. On se tada jako promenio prema meni, rekao mi je da ne želi da ima dete i da idem da abortiram. Ja za to nisam htela da čujem, pa se Marko spakovao i otišao za Švajcarsku. Tad se pomirio s njim, a pretnje su postale još češće. Pisao mi je da je zbog mene ostavio tenis i porodicu, a da sad hoću da ga zadržim i preko kopileta. Posle toga sam promenila i broj, ali mi je Franjo mesec dana pred porođaj došao na vrata. Vređao me je i zahtevao da odmah idem na abortus. Gurao me je s vrata i ja sam i pala. Vrištala sam i zvala pomoć. Tad se uplašio i pobegao i od tada ga nisam videla. Bila sam jako uplašena, ali nisam htela ništa da prijavim niti da idem u bolnicu. Posle nekoliko dana sam jako prokrvarila i izgubila dete, verovatno od stresa i straha, ne znam ni sama. Lečila sam se godinama od anksioznosti i posećivala psihijatra. Zaboravila sam na njih do sada. Ne želim više nikada da me niko spominje s njima u bilo kom kontekstu - završila je potresena Matea svoju ispovest.

foto: Printscreen/Zadruga

Franjo ima svoju stranu priče Nisam ubica, Matea nije bila trudna! foto: Printscreen/Instagram I sam Franjo je pomenuo Mateu pre nekoliko dana na video-snimku koji je snimio s Markom, u kom je istakao da ga je ona gledala samo kroz interes i da nije bila trudna. - Matea je bila dve godine starija od Marka. To je bila prva njegova zaljubljenost. Međutim, ona ga je gledala kroz interes. On je u tom ludilu bio svaki vikend na relaciji Zagreb-Cirih, to je bio početak kraja njegovog tenisa. Ona je kumovala tome. Marko je počeo da ispoljava svoje frustracije na meni. Između nas se desio veliki sukob i ja sam samo napisao poruku toj Matei, ta devojka uopšte nije bila trudna. Mi nismo nikakve ubice ni mafija. Imao sam samo za cilj da od dece napravim legende. Nije trebalo da budu prvaci, nego legende. Ali se sve završilo kako se završio - zaključio je Franjo. foto: Kurir

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

01:00 Marko Osmakčić i otac Franjo se javili i ispričali sve o prevari