OTKRIVENI DETALJI SUSRETA MAJE MARINKOVIĆ I JANJUŠA! Bivši košarkaš došao na splav, prišao joj, a evo kako je starleta REAGOVALA!

Večeras su se u jednom prestoničkom klubu okupile brojne javne ličnosti, a među njima je i Maja Marinković.

Marinkovićeva je na samom početku intervjua za Pink progovorila o zdravstvenom stanju, budući da je nedavno završila u bolnici.

- Ma nikad bolje, ja sam zaista dobro, nisam stigla da jedem taj dan pre snimanja i samo sam se srušila. Nije to fama kao što su predstavili, vodim računa o ishrani, ali da gladujem i imam zdravstvene probleme, zaista ne - priča Maja.

foto: ATA Images

Potom je razvezala jezik o novoj simpatiji, pa otkrila u kakvim je odnosima sa Markom Janjuševićem Janjušem nakon svega, budući da su nedavno uhvaćeni na jendom prestoničkom splavu istovremeno.

- Imam nekog ko mi se dopada, Janjuš je došao posebno na splav, ja ne mogu nikom da određujem gde će da se kreće. Došao je do mene, pružio ruku, ja ne gajim nikakav animozitet prema njemu, mislim da je to ljudski posle svega što smo nas dvoje imali! Želim mu svu sreću, i da se zaljubi ako je to posle mene ikako moguće. Mi smo prošlost, to treba da ostane tako! O novom momku ne bih, lepo mi je, svoj život sam dala na tacni i previše ovih godina. Otkriću sve o njemu kada budem osetila potrebu, ne viđamo se, on je samo moja simpatija. Videćemo da li će nešto da bude od nas - kaže Maja.

- Taki me pozvao i rekao ''Šta je ovo'', rekla sam da je to slučajnost. Taki i ja smo otvoreni, nemamo tajne... To što smo Janjuš i ja interesantni, to je druga stvar. To je baš bio bum u to vreme! Ja sam vatrena žena kako neko može meni da odoli - priča Maja, pa dodaje:

- Nisam upućena u tatine aferice, nema ništa od toga da mene upoznaju. Ne zanima me to! Moj otac je lep čovek, neko ko je moja podrška, a prirodna stvar je da ima nekog pored sebe - zaključila je Maja.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:34 Bahata Maja Marinković i drugarice divljaju ulicama