MILICA PAVLOVIĆ O RATU NA ESTRADI Otkrila da li je pesmu Provereno platila 10.000 €, pomenula koleginice: UDRUŽILE SE PROTIV MENE

Pevačica Milica Pavlović poslednjih meseci je u žiži javnosti, što zbog novog albuma, što zbog "rata" sa Anom Nikolić zbog pesme "Provereno", ali i pojedinim Zvezdama Granda koje je nisu podržale.

Milica je održala spektakularan nastup u Herceg Novom na festivalu Skale, a pre samog nastupa u razgovoru sa medijima otkrila je da li je stigla da uživa u čarima mora, ali i o Crnogorcima.

- Moj kolega Sale Matić i ja otvaramo sezonu i bas sam srećna. Nisam stigla da se okupam jer sam tek sada stigla - rekla je pevačica za Telegraf, a onda se osvrnula na problem oko pesme "Provereno".

- Posle 11 godina mi se desila ova situacija da neko napadne nešto moje. Branim ono u šta verujem i za šta se pomučim. Kako oko pesme tako i oko partnera. Kod Ognjena sam kulturno pričala o smemu i o tome kako neko želi da mi otme nešto što mu ne pripada - kaže Milica.

Zbog rata sa Anom, Milica je "zaratila" i sa nekoliko koleginica, koje je pomenula i ovom prilikom.

- Već nedelju dana udružilo se 10 mojih koleginica da me opljuju, Rada, Čekić, Živković... Nikada ništa loše o njima neću reći, jer ja nisam takva. Ne želim da bude normalizovano to da se neko seti jednog demo snimka i da to objavi posle mene koja sam platila i kupila pesmu - kaže Milica.

Spekulisalo se i o cifri koju je Milica dala za pesmu "Provereno", te je otkrila da je za istu dala čak 10.000 evra.

- Neću pričati o cifri i da li sam platila 10.000 € pesmu, ja ću biti jedna od onih koja kada čuje dobru pesmu - kupi je, a ne kao neke moje kolege koje kupuju štikle ili skupe torbe, ja ću kupiti hitove, pa koliko god oni koštali - ističe ona.

