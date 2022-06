BUBAMARA UNAJMILA VOZAČA, VIŠE NE SEDA ZA VOLAN! Svratila na pumpu u papučama od 800 €, a evo ko joj pravi društvo! HIT PAPARACO

Dara Bubamara unajmila je vozača za svoju besnu mašinu kako bi bila mirna i ne bi imala problema sa saobraćajnom policijom zbog brze vožnje i divljanja po auto-putu, po čemu je poznata.

foto: Damir Dervišagić

Paparaco Kurira uslikao je plavokosu pevačicu na jednoj benzinskoj pumpi kada se vraćala sa nastupa u Banjaluci. Kako bi joj putovanje bilo udobno, ona se opredelila i za ležeran stajling: trenerku i majicu na bretele u pink boji, a sve je začinila skupocenim "luj viton" papučama od čak 800 evra i velikim sunčanim naočarima.

foto: Damir Dervišagić

Ona je u pratnji vozača i drugarice, nakon što je natočila gorivo u svoj "mercedes", na pumpi platila gorivo i kupila nekoliko grickalica za usput, a zatim se uputila ka mestu suvozača, odakle su krenuli za Novi Sad. Podsetimo, Dara je nedavno, nakon raskida veze s mlađim Tonijem, uplovila u vezu s biznismenom iz Novog Sada koji ima 31 godinu i uspešnu firmu koja posluje u Srbiji i inostranstvu.

foto: Damir Dervišagić

- Moje srce je ukradeno, nema ko da me ukrade. Doći će vreme za to, publika zna da nisam lagala kada sam zaljubljena ili nisam. To ne mogu da sakrijem. Jako sam srećna, mislim da nisam bila srećnija. Imam divnog sina, porodicu, karijeru, dečka sada, bivšeg muža, sve je kako treba - rekla je Dara za medije.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

00:12 Dara Bubamara stavila grudi u prvi plan