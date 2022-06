NISAM SE TREZNIO A SAD MI SE ALKOHOL GADI! Drugoplasirani u ZG o teškoj borbi: Uzimam blokatore, ako i malo popijem, mogu da UMREM

Novu Zvezdu Granda smo dobili, ali takmičar koji je u samoj završnici ovog takmičenja privukao najveću pažnju svojom životnom pričom (da je alkoholičar) jeste Aleksandar Josifovski. To je njegov mentor Đorđe David javno otkrio pred samo finale, a u intervjuu za Kurir ovaj roker iz Makedonije detaljno priča kako je uspeo da pobegne iz pakla alkoholizma.

- Pre svega moram da kažem da sam se iznenadio da sam dobio 90.000 glasova i presrećan sam. Do pre dve godine nisam bio ni na mapi, a evo sad vicešampionska pozicija. Muzički put je baš težak. Trnovit je put i kada ti se otvori čast je da se stigne do vrha. Sada me čeka ozbiljan rad da se zahvalim ljudima koji su mi poklonili poverenje i glasali za mene.

Za Grand kruži priča da iskorišćavaju takmičare, kakvo je tvoje iskustvo?

- Sve je u redu. Od njih imam jaku podršku. To je strašna ekipa koja tačno zna svoj posao.

A Đorđe David?

- On je ličnost koja zna da radi sa kandidatima individualno. Kod svakog zna da izvuče najbolje. Čovek je genijalac, ima šesto čulo i uspešno je uradio sa svakim takmičarem. Sve nas je doveo do situacije da iz nas izvuče maksimum. Nakon svakog susreta sa njim bismo se pitali pitali odakle nam taj dar koji nismo znali da posedujemo.

Je li ti zasmetalo kad je otkrio da si bio notorni alkoholičar?

- Ne! Znam da je to uradio iz srca, on mi je najviše i pomogao. Sto posto je dao sebe da se vratim na pravi put.

Kako si postao zavisnik od pića?

- To nije bilo iz neke emotivne priče, ili teškog života, već iz euforije radosti. Ja sam uvek pio kad sam bio radostan. Imam ekipu sa kojom sviram po klubovima i kad god smo radili u lokalima pili smo. Tako se i desilo da izađem iz koloseka normalnog života.

Da li je tačno da se nisi treznio?

- U poslednje vreme je tako bilo. Mislim da je neka volja, hrabost ostala u meni, familija naravno, i sjajni mentor. Karijera mi je u pitanju, znao sam da moram da promenim sebe. Ja sam pio, pio i evo šest meseci nisam popio kap alkohola.

Koje blokator koristiš, koja je tvoja terapija?

- Postoje blokatori koje uzmam, kao injekcije i pilule. Postaješ alergičan na alokohol. Čak i malu dozu da uzmeš može da bude tragično. Na početku je bilo teško, ali sve je bolje bez toga, mnogo je lepše bistrom glavom, lakše, sve je sad odlično tako da mi alkohol nije potreban. Sad mi se gadi što sam pio. Skoz sam se skinuo. Alkohol može samo da me vrati unazad i zato bežim od njega.

Ti si oženjen?

- U srećnom sam braku. Supruga mi je velika podrška. Sada još malo da sačekamo i proširićemo porodicu.

Za tebe kažu da si jedini pravi naslednik Tife Vojičića.

- To je lepo. Od malih nogu sam slušao Tifu, Bebeka, Alena Islamovića, Akija Rahimovskog. Oni su mi bili idoli i ponosan sam što pevam tu muziku.

Ljiljana Stanišić

