KO KAŽE DA NIJE TAKO, LAŽE! Luna Đogani uhvaćena sa Markom u provodu, pa priznala koji je recept za USPEŠAN BRAK!

Bivša rijaliti pobednica Luna Đogani bila je na koncertu Zorice Brunclik gde je otkrila recept za uspešan i srećan brak.

Luna i njen suprug roditelji su ćerke Mije, koja je nedavno proslavila prvi rođendan, a iako je još uvek mala, njih dvoje uspevaju da nađu vremena samo za sebe.

- Miju čuva baka, tamo je, uživa. Danas je dan malo za roditelje, da se roditelji malo opuste - objasnila je Luna, koja je ubrzo nakon stupanja u bračne vode shvatila šta je recept za uspešnost iste.

foto: Pink.rs

- Damo sebi jednom nedeljno oduška, da li je to bioskop, izlazak... Kod kuće da spavamo, blejimo. To je veoma važno. Ako me pitate za recept braka, veoma je važno da imaju muž i žena, mama i tata vremena jedno za drugo. Ko kaže da nije tako, laže - otkrila je Luna.

foto: Pink.rs

Kurir.rs/Pink.rs