ZNAM O KOME SE RADI, DA JE VIŠE TAKVIH MUŠKARACA! Marina Visković dobila BUKET usred programa, otkrila ko ga je POSLAO!

Pevačica Marina Visković dobila je buket cveće usred emisije, a to je nije preterano iznenadilo, pa je priznala da zna od koga je dobila ovaj dar.

Naime, Marina tvrdi da joj je buket poslao veoma dobar prijatelj.

- Jedan dečko! Znam o kome se radi, moram da kažem da je to jedan moj prijatelj, i kad god se vidimo, odemo na kafu, on meni donese buket cveća. Ja mu kažem: "Molim te, ne znam gde ću sad sa buketom, nemoj sad", to je uvek tako i to je tako divno. Radi to jer me voli i jer smo dobri prijatelji. Uvek me iznenadi, da je više takvih muškarca - ističe Viskovićeva u emisiji "Ami Dži šou".

- Samo smo prijatelji, da - istakla je Marina kada ju je voditelj pitao da li taj muškarac gaji samo prijateljska osećanja.

Pevačicu su pitali i koji je minimum novca sa kojim mesečno može da funkcioniše, da plati račune, hranu i ostale svoje potrepštine.

- Oko 3.000 evra. Zaista, imam ulaganja, svašta nešto... Više puta sam isticala da ne znam sa parama, ne znam koliko imam ni koliko trošim. Par hiljada evra mesečno, sigurno - priznala je Marina.

