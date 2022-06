MNOGO SAM PIO, 12 SATI PROVODIO U KAFANI, VRAĆAO SE PRAZNIH DŽEPOVA: Vlada Mandić izneo detalje burnog života, sad proverava JETRU

Bivši sportista i biznismen Vlada Mandić progovorio je o burnom životu i kafanskim iskustvima pre ženidbe koja su dovela do ozbiljnih zdravstvenih problema s kojima i danas kuburi.

Naime, Vlada je godine proveo u prestoničkim klubovima, te mu je, kako kaže, zbog velikog konzumiranja alkohola stradala jetra.

- Jetra mi je sad dobro, proveravam to svake godine. Dok sam bio mlad, mogao sam mnogo da popijem. Znao sam po 12 sati da budem u kafani. Svaki put ostanem bez dinara i praznih džepova izađem iz kafane. Jedva mi ostane za taksi - otkrio je Mandić, pa dodao da je svojevremeno bio pravi boem poput njegovog omiljenog pevača Tome Zdravkovića:

- U kafani uvek naručujem pesme Tome Zdravkovića i uvek svim pevačima ostavljam bakšiš. Kad popijem, onda i nije bitno kako neko peva, bitno je da je veselo i ja onda ne štedim na bakšišu.

Od boemskog života činilo se da ga je odvojila supruga Jasmina, ali Vlada ističe da su to ipak uradile godine.

- Nije me supruga smirila, već sve to ide u svoje vreme. Kad sam bio slobodan i mlad, bio sam dostupan. Kad sam odlučio da se oženim, da se smirim, smirio sam se sam od sebe i ovako mi odgovara. Nemam vremena za izlaske, imam četvoro dece. Ne nedostaje mi uopšte taj život - priznaje bivši rukometaš koji je već dugi niz godina u privatnom biznisu, te se bavi investiranjem. Privatni posao, kao takav, nosi svakodnevne rizike, što se kosi sa sportom koji je iznedrio Mandića.

- Mnogo mi je stresniji biznis nego rukomet. Sport je čist, to što si na terenu, to je to, to je najzdravija stvar. S privatnim biznisom je sve drugačije. U rukometu sam imao izazove u vidu utakmica, sad sam našao izazov u biznisu - zaključuje Vlada.

Pre nego što se oženio Vlada Mandić važio je za večitog neženju i beogradskog plejboja, kojem nisu odolele mnoge poznate devojke, među kojima najviše pevačice i manekenke.

Kako su pisali mediji, velika ljubav iz mladosti bila mu je sestra Nataše Bekvalac Kristina Bekvalac. Pre nego što se udala za bogatog arapskog biznismena Saida bin Draja nekadašnja misica i manekenka Jelena bin Draj takođe je bila u vezi s Vladom, koji je u to vreme bio poznati rukometaš. Povezivali su ga s popularnom pevačicom Anom Nikolić, kao i s manekenkama Bojanom Rajić i Dejanom Živković. Među poslednjim poznatim ženama s kojima je bio u vezi pominjala se glumica Marija Petronijević, koja se kasnije povukla sa scene i živi miran porodičan život u selu.

