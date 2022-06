UVEK SMO U SREĆNOJ LJUBAVI: Dara Bubamara otvoreno o BIVŠEM MUŽU I DEČKU! Jedan detalj o Toniju niste znali, a dugo se ŠUŠKALO

Pevačica Dara Bubamara iznela je detalje privatnog života o kom ne govori često.

Dara je izmeđuostalog otkrila i šta se desilo sa njenim bivšim dečkom Tonijem sa kojim je bila na brojnim skupocenim letovanjima i uživala u ljubavi.

Šta se desilo sa prethodnim dečkom, koji je bio 20 godina mlađi?

- Nije bio toliko mlađi... Nije više išlo i to je to.

Kad bi Dara bila muškarac, kakvu bi devojku oženila?

- Kao što sam ja! Pa, ženu za sve, i sposobnu, otvorenu, da ima dobru dušu, da nije pokvarena, da nije preverant... Ja sam sposobna, onako, za sve, osim za kuvanje! Ali i tu sam strašan organizator.

Otkrij tajnu svog dobrog izgleda.

- Zadovoljna sam svojim životom, ostvarena sam u svom poslu, ređam hitove, dobro zarađujem, imam predivnog sina, predivnog bivšeg muža koji me podržava, uvek smo u nekoj srećnoj ljubavi... Nema razloga da budem nesrećna. Jedino sam nekad od umora živčana - priznala je Dara u emisiji "Ami Dži šou".

Inače, Dara je svojevremeno pričala o vezi sa Tonijem.

"Sa Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vreme, ni on ni ja nismo mislili da će tako da bude. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, on je voleo starije žene uvek, dosta je zreo za svoje godine. Nema kompleks od mene što sam poznata, ne zanima ga šta pišu novine, sad kad su preterali i pisali laži, tužio je. Dobar smo spoj. Kosta ga je prihvatio, to meni kao majci znači. Njegova majka i sestra me obožavaju, baš smo se našli, slične smo energije. On ima svoj privatni biznis, kriptovalute", ispričala je Dara 2021. godine u emisiji "Sceniranje".

