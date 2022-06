ZAPILA SAM SE KOD KUĆE SA SINOM I NJEGOVIM DRUŠTVOM! Zlata Petrović: Zapričali smo se i na kraju me je PUKLO!

Pevačica Zlata Petrović iznela je privatne detalje koji se tiču sina Jovana.

Zlata priznaje da je umela da se zapije u trenucima kada se njen naslednik kod kuće provodio sa drugarima, a sve krene tako što sednu samo da bi nazdravili čašicom rakije.

foto: Printscreen/Magazin In

- Jednom sam se zapila sa sinom kod kuće. Došlo mu je neko društvo, ponudili su mi čašicu da popijem sa njima, tako smo se zapričali i eto. Na kraju me je puklo! Bilo nam je super, oni su na kraju produžili dalje u grad, a ja sam ostala. Bolje da popiju ispred mene da mogu da vidim kako se ponašaju, nego tamo negde iza leđa. Naravno, nisu problematični, to je najvažnije - rekla je pevačica.

- Jovana sam proveravala kad je bio mlađi, posle ne. Non-stop sam se pitala gde je, sa kim je i šta radi. Znala sam da ga zovem više puta u toku večeri. On mi je to zamerao, pričao je da sam dosadna, ali bolje i tako nego da ne mogu mirno da spavam dok ne dođe kući. On je sad svoj čovek. Stao je na noge i više nemam tih problema - kaže pevačica.

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

Kurir.rs/K.Đ/Republika

