LUNA ĐOGANI PRIZNALA KAKO SU SE POMIRILI ANABELA I MARKO: Iznela porodične detalje, a onda osula po rijaliti LJUBAVIMA!

Bivša rijaliti učesnica Luna Đogani progovorila je o porodici, ćerki Miji, ali i prokomentarisala je parove u aktuelnoj sezoni "Zadruge".

Ona je ovom prilikom i otkrila kako je došlo do pomirenja između njene mame Anabele Atijas i njenog supruga Marka Miljkovića.

Luna je, najpre, otkrila da ona i Marko planiraju proširenje porodice, ali da trenutno ne žure.

- Naravno, samo čekamo pravi trenutak za to, nigde nećemo da žurimo,sada po svaku cenu. Naravno to je i do boga kako je suđeno, svakako planiramo - rekla je Luna Đogani i objasnila ko je stroži kada je ćerka Mia u pitanju:

- Nismo mi još uvek strogi, ona je jako mala i ne razume još uvek sve. Ono što nije dobro gledamo da joj ukažemo nekim lepim načinom, kada dira struju ili kada radi nešto što ne treba, ali još uvek ta neka strogoća ne postoji.

Na pitanje o trenutnim parovima u rijalitiju "Zadruga" Luna je rekla kako ne vidi neku iskrenost među njima i kako misli da je sve zarad neke koristi, a potom je prokomentarisala vezu Anđela i Sandre.

- Ne pratim rijaliti videla sam negde da su se smuvali. Drago mi je zbog njih, neću da osuđujem pre vremena, Marka i mene su osuđivali pa se ispostavilo da nemaju veze s vezom. Dajem im na vremenu, želim im sreću, neka budu zajedno ako su zaista jedan za drugog. Ovi ostali što ih gledam već mesecima, nemaju bilo kakvu perspektivu - kaže Luna.

Đoganijeva je prokomentarisala i temu koja je nedavno potresla ceo Balkan, a tiče se Marka Osmakčića i Viktorije Mitrović.

- To su baš neke duboke i teške teme, ne bih ja to komentarisala. Ne volim bilo koga da osuđujem, svako zna šta radi za sebe i tako neka snosi posledice za svoje postupke.

Luna je objasnila i kako je došlo do pomirenja između Marka Miljkovića i Anabele.

- Spontano, vreme smo pustili da pokaže svoje, sada sam kompletno srećna i zadovoljna. Mnogo mi znači što je sve došlo na svoje - rekla je vidno zadovoljna.

