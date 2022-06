NE BIH IMALA HRABROSTI ZA TE KLIPOVE! Nikolina otkrila šta privatno radi Kapor, pa i da li je imala PROBLEM kad je iznosila INTIMU

Pevačica Nikolina Kovač za sebe kaže da je snažna žena iako na prvi pogled tako ne deluje.

Ona je progovorila o sebi, braku sa pevačem Sašom Kaporom i njegovim snimcima na društvenim mrežama.

- Mogla bih za sebe reći da sam nežna žena sa snagom diva, dušom deteta koje nikada ne prestaje da veruje u snove, da svet boji u roze, koliko god me život u pojedinim trenucima nije mazio, nekako sam navikla da se borim i ne odustajem u svim životnim sferama - rekla je Nikolina.

Mnogi na estradi se trude da svoj život ulepšaju izjavama i prikazivanjem na mrežama, a vi ste progovorili o krizi u braku sa Sašom. Da li je za to trebalo hrabrosti i da li neki parovi od vas traže savete posle svega?

- Život je borba i nije me nikada bilo sramota reći da se borim, jer ne postoji ništa idealno, konkretno za dvoje ljudi je najvažnije da između njih postoji ljubav kao suština i pokretač svega, ali i istinska želja da igraju i navijaju za isti tim. Nije uvek jednostavno, nije uvek sve sjajno, ali je bitno da dvoje ljudi želi da to uspe. Uvek sam govorila iskreno na sve moguće teme. Ne želim sebi dati to pravo da dajem savete ljudima u toj meri, jer sve je to nekako individualna stvar, ali ako uspem nekome pomoći time što podelim neko svoje iskustvo, nekako budem presrećna zbog toga.

Čime se vodite kada je vaspitavanje dece u pitanju?

- Deci pružam neizmernu ljubav jer mislim da je to najvažniji temelj da budu dobri ljudi, učimo zajedno jedni od drugih, osluškujem njihove karaktere, afinitete i zaista se trudim biti dobar roditelj. To je najkompleksnija životna uloga, ali ujedno i najlepša.

Kako ćete provesti leto?

- Jedan deo leta ćemo provesti na odmoru, a drugi radno, jer je ovo period kada imamo najviše zakazanih nastupa u toku godine.

Koji je vaš životni moto?

- Ljubav će spasiti svet.

Šta mislite o klipovima na TikTtoku vašeg supruga Saše Kapora, pa i onom kako reaguje kada ga pitate da li ste se ugojili?

- Ja za pola tih klipova ne bih imala hrabrosti, uvek se nešto preispitujem da li mi je ovo dobro, da li sam preterala, a on je neko ko je zaista humorističan, opušten i to ide uz njega. Privatno voli da se zeza i šali, tako da je TikTok prava mreža za njega.

