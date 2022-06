NIKOLINA PIŠEK SKINULA CRNINU! Voditeljka pozirala sa RUŽAMA u kosi i poručila: Život teče, ovako sam ODLUČILA da se osećam (FOTO)

Prošlo je malo više od 40 dana otkako je suprug Nikoline Pišek Vidoje Ristović preminuo, a ona je sada skinula crninu.

Naime, Nikolina se sada oglasila na svom Instagram profilu i podelila sa svojim pratiocima kako se oseća. Na sebi je imala haljinu roze boje i cvetove na glavi.

"Ovako sam se od sada odlučila osećati! Znam da će biti uspona i padova, teških trenutaka, boli, ali i veselja… Život teče. Znam ko ne bi želio da se zarobim u tuzi i u zamci predavanja sudbini, i znam ko ne bi želeo da utihnem. Zadužena sam doživotno biti borac za one koje su to zaslužile. I znam da bi moj suprug to blagoslovio… I tu sam, oslonac i stena kada god zatreba, o koju će se razbiti sve loše misli i nakane. Istina je prava vrednost. Često čudnija od fikcije, ali to je zato što je fikcija u obavezi da se drži verojatnosti; istina nije. Ponavljanje ne pretvara laž u istinu, ponekad se to zaboravlja.. Nakon dosta vremena osetila sam se tetošenom. I vraćenom u život. Vidimo se uskoro opet", napisala je Nikolina.

foto: Printscreen/Instagram

koji je preminuo u 44. godini pre mesec i po dana. Pored boli zbog gubitka supruga, svađe oko nasledstva sa svekrom Mišom Grofom, Nikolina mora da se nosi i s finansijskim problemima.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:35 Najtužnija scena na groblju: Miša Grof i Nikolina Pišek zagrljeni i u suzama