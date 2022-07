ISPLIVALA NIKAD VIĐENA FOTKA MARKA OSMAKČIĆA! Sada glumi OPASNOG FRAJERA, a evo kako je nekada izgledao!

Marko Osmakčić zgrozio je javnost svojim učešćem u rijalitiju "Zadruga", gde se više puta ponašao nasilnički i tukao bivšu devojku Viktoriju Mitrović, a potom i lažirao smrt oca Franja.

Osmakčić se na početku predstavljao kao uspešni sportista, bavio se tenisom i živeo u Švajcarskoj, međutim, pred kamerama se pokazao u sasvim drugačijem svetlu.

Sada se na mrežama pojavila njegova stara fotografija iz perioda kada se bavio sportom, a na prvi mah malo ko bi ga prepoznao. Bivši rijaliti igrač imao je dužu kosu, ali se i u licu vide velike promene.

"Na šta liči, dečko je debil", "Užasan je", "Ružan kao...", "Au, druže, ovo je gore nego što sam mislila", glasili su samo neki od komentara na Tviteru.

Inače, otkako je izašao iz Bele kuće isplivale su njegove mračne tajne iz života. Pored toga što je Viki naterao da abortira njihovo dete, saznalo se da je isto uradio i sa nekadašnjom devojkom Mateom.

- Sagledao sam neke stvari, jako me povređuje to što su me okarakterisali kao monstruma jer znam da nisam takva osoba. Svestan sam da sam se predstavio u najgorem svetlu, priznajem greške i ne želim da bežim od odgovornosti. Iskreno, kajem se za svoje ponašanje i ljut sam na sebe što sam ovo dozvolio - rekao je Marko, koji je potom prokomentarisao svoju agresivnu stranu.

- Svestan sam da mi većina ljudi ne veruje, ali ja nisam nasilnik. U normalnim okolnostima, izađem iz stana kada se posvađam sa devojkom, ne moram da živim sa njom i trpim da me udara, gađa, baca mi hranu i vređa me. Nikada ranije nisam digao ruku na žensko, ne pravdam sebe, ali ja ni Viktoriju nikada prvi nisam udario. Svestan sam da nisam smeo da dozvolim sebi da joj uzvratim udarce, ali u tom trenutku nisam mogao da se obuzdam - pričao je on.

