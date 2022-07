DOKAŽI! ZATVOR JE RAJ ZA OVO Nikolina ODGOVORILA Miši Grofu, pa mu poručila kakva prava imaju UDOVICE! Spomenula PREDBRAČNI UGOVOR

Od smrti istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, njegova udovica Nikolina Pišek i Vidojev otac, Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, počeli su rat preko medija za nasledstvo koje je Vidoje imao.

I dok Miša Grof tvrdi da Nikolina nema nikakva prava na nasledstvo jer je sva imovina na njemu, Nikolina smatra da su ona i njena ćerka ostavljeni na cedilu i da će preko advokata tražiti svoja prava.

Nikolina retko govori za medije od smrti supruga, ali poslednjih dana oglašava se na svom Instagramu. Posle Mišovih reči o njoj, Pišekova se oglasila i prvi put rekla šta misli o svekru.

"Ne smem napisati što bi učinio da zna za postupke svoga oca, kažnjivo je samo i napisati", napisala je između ostalog Nikolina i dodala da je samo dobra udovica samo mrtva udovica.

Vidojeva udovica dobila je podršku mnogih iz javnog sveta što iz Hrvatske što iz Srbije, a podelila je i post prijateljice o pravima udovice nakon smrti supruga.

"U Francuskoj pre sklapanja braka, odeš javnom beležniku da ti objasni zakone. Prenosim ono što mi je objašnjeno a sve pod pretpostavkom da je suprug imućan a supruga nije. Imućnog suprižniku je pamentije da podeli imovinu a evo i zašto. Prema rečima gospodina beležnika, francuski sud je uglavnom na stani žene, majke, čak i u slučaju ugovora koji štiti suprugovu imovinu. Takav ugovor štiti imovinu bogatijeg, ima prednost za bogatog supruga u slučaju razvoda. A za suprugu samo u slučaju smrti/razvoda. Ako se ispostavi da je imućni suprug zapravo imao dugove, deli se i dugovi u istom omeru u kojem bi se i drugoj situaciji delilo bogatstvo. Pa se u praksi dešava da bivši supružnici koji su potpisali takav predbračni ugovor završe na sudu jer se supruga žali. A navodno u većini slučajeva sud presudi u njenu korist, Poneklad čak do takvih iznosa da se imućnom suprugu više isplatilo da ne potpisuje nikakakv predbralni ugovor. Sud štiti partner koji je odustao od karijere u korist porodice jer je suprug to možda i zahtevao od supruge. Možda su se tako dogovoril. Kako bilo, sud procenjuje koliko je to novca potrebno isplatiti kako bi žena i deca mogli zadržati isti standard. Ovo je iz francuske prakse a sad...", piše u objavi koju je podelila Nikolina.

Pišekova je zatim posle nove izjave Miše Grofa da je njegov sin sve zapisivao u svoje dnevnike, da ima mnogo podataka koje bi Nikolinu odveli čak i u zatvor, na Instagramu uz emotikon koji plače od smeha, poručila: "I zatvor bi bio raj naspram ovoga", uz hašteg samodokaži.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Ristović je u razgovoru sa medije izneo šokantne optužbe na račun Nikoline.

"Nikolina je ubila mog sina! Ona je izvolevala kuće, putovanja, bazene, lokale, firme... Trošila je nenormalne količine novca. Vidoje je školovao njenu ćerku iz prvog braka u Londonu i financirao joj švalere. Ne znam kakvu imovinu ona hoće, Vidoje je bio imućan, ali to je moj novac. Mora biti svesna da njoj ne dam ništa, a ako krenem iznositi sve što znam o njoj, biće uhapšena", rekao je Ristović.

