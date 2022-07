SVI MOMCI MILICE TODOROVIĆ! Pevačica imala duge veze, zbog jednog išla kod PSIHIJATRA, a za glumca kaže da joj je NAJVEĆI PROMAŠAJ

Milica Todorović trenutno je slobodna, a iako ne voli previše da priča o emotivnom životu, javnost sazna za svaku njenu vezu.

Miličina prva ljubav je Nenad Jovanović, pevač s kojim je bila dugo u emotivnoj vezi još kao klinka. Njih dvoje zajedno su se takmičili u "Zvezdama Granda".

- Nenad se oženio, mi smo bili mladi tada i drago mi je što smo ostali u dobrim odnosima. Živela sam kod njih, njegova mama me je čuvala kao svoje dete. Nešina sestra mi je jedna od najboljih drugarica - rekla je Milica jednom prilikom.

Njen sledeći dečko bio je Rade Kovačević, brat Saše Kovačevića. I o njemu je Milica imala samo lepe reči.

- Kod mene je sve trajalo četiri godine. Jednom mi je tata rekao: "Ti, sine, doguraš do četiri i ćao". Rade je predivan dečko, dobrodušan, kao i njegova porodica. Ne postoji plan kako da ostaneš s nekim u dobrim odnosima posle raskida, jednostavno se tako desi - rekla je pevačica, pa se osvrnula kratko i na njenu romansu s koreografom Milošem Paunovićem, s kojim je bila skoro pet godina.

- Svakako da je veza sa Milošem uticala i na to da profesionalno napredujem. Učio me je plesu, glumi, svašta se od njega može naučiti.

Vest da pevačica i koreograf više nisu zajedno odjeknula je u medijima, naročito što su svi očekivali da će se, posle pet godina veze, venčati.

Kako su tada navodili izvori bliski Milici, odluka da se iseli iz njegovog stana se krčkala dugo. Donela ju je više razumom nego srcem, zbog čega joj je bilo dodatno teško da preboli zajednički život koji su imali. Pevačici je navodno trebala pomoć psihijatra nakon raskida.

Poslednji momak poznat javnost bio je Petar Strugar, sa kojim je Milica uplovila u vezu krajem 2019. godine i raskinula nakon pet meseci veze.

- Konj je presudio. Konj nas je sastavio, on nas je i rastavio. Šalim se. Kad ne ide, onda ne ide. To je jedini emotivni promašaj koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on je po ceo dan s konjima i to je to - rekla je Milica.

