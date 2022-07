SNEŽANA ĐURIŠIĆ SMRŠALA ČAK 20 KG I OTKRILA TAJNU! Ni Vanja ni ona ne mogu da odole ovom SPECIJALITETU, a evo šta joj je POROK

Snežana Đurišić izgubila je više od 20 kilograma i svoju liniju je dovela do savršenstva. Budući da je mnoge interesovalo u čemu je tajna i kako je pevačici pošlo za rukom da toliko smrša, ona je rešila da stavi tačku na nagađanja i otkrije pravu istinu.

- Neko sam ko je hedonista, pa se stoga dešavaju oscilacije u kilogramima. Veliki broj kilograma sam skinula `92. godine, dok sam živela u Americi i to je bilo na način o kom sam već govorila i kom se već pisalo. Od tada vodim računa da oscilacije ne budu velike. Redovno vežbam sa fitnes instruktorkom Danijelom u udobnosti svog doma, idem na razne tretmane koji prijaju koži mojih godina, negujem se… Uz sve ovo što možemo raditi za sebe po svom izboru, najveća lepota dolazi iznutra. Najlepši nakit je zadovoljstvo i žena je najlepša onda kada je voljena i kad voli - govori kroz osmeh pevačica, koja nema pomoć nutricioniste.

1 / 16 Foto: Promo/Nemanja Dedović

- Nemam pomoć, sama sam sebi nutricionista. Mada sam ranije koristila usluge nutricioniste. Svesna sam da ne treba da imam slatkiše i testa u svojoj ishrani, koje inače obožavam, pa kada se usudim da to sebi dozvolim, trudim se da to budu male količine. Vanja stvarno voli sve da jede. Šta god da spremim, oduševi se, ali izdvojiću moj čuveni sataraš, odnosno bećar paprikaš, to nam je omiljeno jelo - rekla je Snežana i priznaje da je uspela da se reši velikog poroka.

- Ranije sam konzumirala nikotin, ali već 12 godina sam oslobođena te loše navike. A ako se slatkiši broje u porok, onda imam jedan - iskrena je pevačica.

foto: Pritnscreen

kurir.rs/svet

Bonus video:

07:43 ONA ĆE ME KAO PEVAČICU DOSLOVNO NASLEDITI Snežana Đurišić progovorila o devojci za koju kaže da je ista ona