BRAK NIJE SAMO PAPIR, TREBA DOBRO RAZMISLITI! Nina Badrić iskreno o ljubavnom životu, suzama i estetskim KOREKCIJAMA!

Pevačica Nina Badrić godinama je gradila karijeru bez skandala već isključivo sa pesmama koje su joj otvarale vrata i gurale je ka muzičkom vrhu bivše Juge.

Uvek ste nasmejani, pozitivni. Koliko vam je to bio pokretač i u najtežim životnim momentima?

- Duh mi je vedar. Oduvek. Još od malena sam bila glavni pokretač u društvu, školi. Imala sam tu harizmu radosti koja me Bogu hvala do danas nije napustila.

S obzirom na to da ste Rak u horoskopu, da li ste osetljivi, romantični i kako prihvatate ljubavne poraze?

- Emotivac sam i imam meko srce. No s godinama čovek nauči da ne baca to meko srce pred svakoga. To zaslužuju samo oni retki.

Neko ste ko nije radio estetske zahvate. Da li to znači da je najbitnije da je duša čista i lepa, a ne samo da je vizuelno sređena osoba?

- Nemam ništa protiv estetskih zahvata, naprotiv. Ako su ljudi nezadovoljni s nečim neka idu kod doktora. No, preterivanje u svemu mi se ne sviđa. Mnoge žene su mi bile puno lepše pre korekcija kao da su nakon zahvata izgubile svoju posebnost. Svi izgledaju slično i svi nekako prate estetiku Kim Kardašijan. Poenta estetske hirurgije bi trebalo da bude da ulepša čoveka. No, ako čovek ne zrači ničim plemenitim, onda to i nije kompletna lepota. Smatram da su različitosti prekrasne. Meni je recimo Konstrakta prekrasna i volela bih kada bi ona postala uzor devojčicama i ženama kao neko ko je sazdan od pravih temelja iznutra i spolja.

Da li kada patite, tiho patite ili emocije pokazujete pred drugim ljudima?

- Ja znam kako se pada a da ne pustim glas.

Da li je brak danas prevaziđena stvar?

- Nadam se da nije ili želim da verujem da nije. Smatram da je brak sjajna stvar ako ga živite s osobom koja vas poštuje i razume, kao i obrnuto. Brak nije samo papir, već sveti sakrament u kojem ljudi obećavaju pred Bogom svoj dobrovoljni pristanak. Zato treba pre braka dobro razmisliti da li je baš taj neko osoba sa kojom želimo provesti život.

Da li je moguće da niko poslednjih godina nije uspeo da osvoji vaše srce ili ste ga zatvorili i čekate neko ko će ispuniti sva vaša očekivanja?

- Ko vam je to rekao? O svojoj intimi nevoljno govorim u javnosti, no ne brinite, zvoniće zvona!

Da li ste zahtevniji u ljubavi kako prolaze godine?

- Ni najmanje. Ja sam vam melem na ranu. (smeh)

