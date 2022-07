ĆERKA ZDRAVKA ČOLIĆA POKAZALA BUJNE GRUDI! Una Čolić zapalila Grčku vrelim oblinama, sve PUCA na njoj! (FOTO)

Ćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, poslednjim fotografijama pokrenula je lavinu komentara.

Ona je pozirala u šarenom kupaćem kostimu koji je istakao njene obline i pokazao koliko je zgodna.

Ona ovo leto provodi u Grčkoj odakle svakodnevno pozira u izazovnim pozama. Nakon što je objavila fotku sa leđa i pokazala kako je idealno građena, a onda i onu u bikiniju koji jedva drži njene grudi, na red je došla fotografija na kojoj ponovo dominira njeno poprsje.

Ljudi su redom komentarisali kako je ona čarobna, predivna i prelepa i kako njen otac može samo da se ponosi na ovakvu ćerku.

Inače, Zdravko je pre nekog vremena govorio o Uni i njenim čestim objavama na društvenim mrežama.

- Una voli to tako. Vrlo je druželjubiva i komunikativna tako da joj to verovatno znači. To su te godine u kojima smo svi imali neke opservacije, fantazije i slično. Ja se ne mešam. Kada bih ušao u to verovatno bi mi nešto zasmetalo, tako da ne ulazim - otkrio je slavni pevač.

