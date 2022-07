VIDOJE VARAO NIKOLINU?! GURAO JE U SVE ŠTO SE KREĆE! Procurili ŠOKANTNI detalji o pokojnom Vidoju, opsedao je ovu HRVATICU

so na ranu udovici

Na Instagramu modne dizajnerke Borne Kotromanić poveo se verbalni rat između nje i bivše pevačice Vlatke Pokos zbog Nikoline Pišek. Naime, Vlatka je optužila Bornu da ne daje podršku Nikolini, koja sa ocem pokojnog supruga Vidoja vodi medijski rat oko nasledstva.

"Borna je imala sreće što je bila u braku sa civilizovanim tipom, to je ne čini ni pametnom ni uspešnom. Uostalom, Nikolina je bila voljena, blate je dušebrižnici i bivši, poremećeni, svekar. I 'uspešne' žene koje su se samo dobro udale, inače bi radile za prosečnu hrvatsku platu', napisala je Vlatka, a prenosi Story.hr.

Borna je Vlatki žestoko odgovorila i pri tom otkrila šokantan detalj.

"Čudna je to ljubav bila dok je stavljao polni organ u sve što se kreće, a o mojoj pameti i ženskoj solidarnosti ne trebaš ti Nikolinu da podučavaš jer ona dobro zna da me opsedao, a da mu ja nisam dala da ni da mi priđe i da me je od njegovog ponašanja bilo sram samo zato što je znam i kao žena ženi. Ti Nikolinu koristiš za svoju medijsku promociju, a njoj samo štetiš.'

Naime, Borna je na svom Instagramu napisala objavu protiv koje je Vlatka ustala jasno i glasno. Međutim, sve je kulminiralo time da je Borna Vlatki napisala:

'Na mom profilu klevećeš mene i mog bivšeg supruga, mora da te pamet žulja. Još nas jednom uzmi u pero ili usta i vidimo se na sudu. Ne znam što si i od koga naučila, ali sa mnom sigurno nisi imala posla.'

'Borna, poradi na samokontroli. Nikog ne klevećem, samo postavljam pitanja i dajem drugačiju perspektivu. Znaš, sve je stvar perspektive i ugla gledanja. Ali, žene ne bi trebalo da budu protiv one koja je u teškoj situaciji', odgovorila je Vlatka.

'Nemoj da se ponavljam, ne volim, ali iza onog što kažem stojim. Da si na kanadskoj adresi teže bi ti bilo uručiti sudski poziv, ali dok si u Hrvatskoj nije', zaklučila je raspravu Borna.

Podsetimo, Nikolina Ristović trenutno vodi žestoki rat s ocem svog pokojnog supruga Vidoja, a sav prljavi veš iznose u medije.

