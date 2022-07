PIŠEKOVA OD GLUMICE PREOTELA RISTOVIĆA! Miša Grof: Nikolina se družila sa Katarinom dok je ona bila sa Vidojem, pa ga UZELA!

Vitor Ristović Miša Grof tvrdi da su se njegov sin Vidoje i Nikolina Pišek upoznali preko Katarine Radivojević, s kojom je pokojni istoričar umetnosti ranije bio u emotivnoj vezi.

On navodi da su se njih dve tada družile i da glumica nije slutila da će joj prijateljica preoteti dečka.

- Nikolina i Katarina Radivojević su bile jedne od najboljih prijateljica, a Vidoje je bio nešto manje od dve godine s Katarinom u vezi. Nikolina je njega upoznala kao dečka svoje drugarice i preotela joj ga, a bile su nerazdvojne. Joj, bože, pa što nije ostao s njom. I da, rasturi ona tu vezu i uda se za dečka svoje prijateljice... Katarinu sam dva puta sreo, bila je divna i veoma vaspitana - rekao je Miša Grof za Kurir.

Kako nam je ispričao u prethodnom intervjuu, navodno je Vidoje od samog početka kupovao skupe poklone Pišekovoj.

- Na početku njihove veze ona nije imala kola, posle tri dana Vidoje joj je kupio "rendž rover", a ona ga je posle nekog vremena poklonila. Dala ga je svom nesposobnom bratu, koji nikada u životu ništa nije radio. Moja pokojna majka je obožavala nakit i moj pokojni otac je voleo da joj ga kupuje.

To je bilo zlato s dijamantima i briljantima, kupovao joj je sve to još pre rata. Uglavnom su to bili ruski komadi nakita. Vidoje je mene onda počeo da pita da li može da daje Nikolini zlato od pokojnih bake i deke, a ja sam mu dozvoljavao - naveo je on, dodajući da ne zna tačnu vrednost tog nakita.

- Ko će to znati tačno u dinar. Bilo je tu preteškog zlata. Kod nje ima nakita koji vredi više od pola miliona evra. Bilo bi tu sigurno milion evra, ali ona je već prodavala zlato - tvrdi Ristović.

