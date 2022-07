SVI DEČKI KAJE OSTOJIĆ! 3 PUTA SE UDAVALA I RAZVODILA: Opasni momak, KOŠARKAŠ, FUDBALER, VATERPOLISTA a ovog REPERA je LUDO volela

Kaja Ostojić raskinula je trogodišnju vezu za hrvatskim fudbalerom Mateo Pavlović, a kako prenose mediji odmah je utehu našla u italijanskom vaterpolisti Gonzali Ečeniku.

Kaja je okonačala romansu navodno pre mesec dana jer je fudbalerova porodica bila protiv toga da Kaja bude njihova buduća snajka. Fudbaler se vratio u rodni grad da nastavi dalje sa životom bez pevačice.

Katarina Kaja Ostojić iza sebe ima tri braka.

Pevačica se udavala tri puta - bila je sa Nikolom Dragojlovićem, sa kojim ima ćerku Nikolinu, potom sa košarkašem Urošem Duvnjakom, a onda i sa svetski poznatim di-džejem Džuniorom Džekom.

"Ne kajem se zbog prvog braka, jer imam predivnu kćerku. Nismo se baš rastali na najbolji način i prosto ko želi kontakt sa svojim detetom, taj će da ga napravi. Ja nikada to nisam branila. Ona nikada nije patila zbog toga što on nije tu, stvarno to nikada nisam videla. Prosto je odrasla bez njega, maltene otkad se rodila je rasla bez njega. On je jednom platio alimentaciju, pre skoro 18 godina. Kad smo se rastali, dao mi je 500 evra i više nikad ništa. Sve sam sama podigla", ispričala je Kaja za "Glossy svojevremeno o ocu svoje ćerke.

Drugi put je sudbonosno "da" izgovorila u tajnosti košarkašu Urošu Duvnjaku 14. jula 2009. godine, a kuma joj je bila pevačica Maja Marijana. Intimnoj ceremoniji prisustovala je samo najuža porodica.

Nekoliko meseci pre rastanka gradom su kružile razne glasine, kako su se njih dvoje svađali, pa da nisu mogli da se slože u bitnim stvarima, da su često izlazili i provodili se jedno bez drugog, da su njega viđali sa raznim devojkama...

- Svaki brak ima i uspone i padove, pa tako i naš. Bilo je i svađa, ali je bilo i ljubavi, što je normalno. Mi smo se udaljili i vremenom počeli jedno drugo da mučimo i to je jedini razlog našeg razvoda. Nije bilo prevara, nije bilo skandala, svađa... Ni Uroš ni ja nismo takvi ljudi - rekla je tada Kaja.

Treći Kajin suprug bio je svetski poznati belgijski di džej italijanskog porekla Vita Lućeentea poznatijeg kao Džunior Džek. Za njega se pevačica udala u Briselu 2014. godine u intimnoj atmosferi. Iako se činilo da će ovaj brak biti treća sreća, do razvoda je došlo nakon pet godina.

Tada je u Instagram postu objasnila da "ljubavi nema", da su se ona i Džunio rastali prijateljski i zamolila medije "da je puste da se bavi svojim životom".

- Ona nije žena sa kojom želim da provedem život i da, trebalo mi je nekoliko godina da bih to shvatio. Mi dva meseca već nismo zajedno fizički, a mentalno godinama -rekao je u ispovesti medijima Džunior nakon kraha.

Razvod su krili od medija, ali se saznalo kada je jedan domaći dnevni list objavio da Kaja navodno vara Džuniora sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem. Kaja je to demantovala putem Instagrama, ali je priznala da se razvodi.

S hrvatskim fudbalerom bila je tri godine u vezi, čak se skoro preselila u Francusku, gde Mateo ima stan i igra za jedan francuski klub. Navodno, veza je pukla jer se njegovi roditelji nisu slagali da bude sa Kajom, navodno jer je Srpkinja.

Katarina Kaja Ostojić je, navodno, kako prenose mediji, smuvala vaterpolistu iz Italije Gonzala Ečenikea (32), kog je upoznala u srpskoj prestonici pre mesec dana, kad je on sa svojim klubom Pro Reko osvojio Ligu šampiona.

U žiži javnosti bila je i Kajina veza sa reperom Skaj Viklerom. Oni su svoju romansu započeli tokom trajanja rijalitija "VIP Veliki brat"

