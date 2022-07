LELA ANDRIĆ MAFIJAŠKA KUMA! Volela Gišku, a muža Adžema su jurili da ubiju OPASNI KRIMINALCI! Evo i zašto je BILA IZA REŠETAKA

Lela Andrić bila je jedna od najpoznatijih žena s javne scene devedesetih godina. U jeku popularnosti, kada je već imala hitove "Tomo, majstore" i "Čarobnjakov sin", zaljubila se u Srđana Adžemovića Adžema, upisanog u Beloj knjizi MUP kao pripadnik zvezdarskog klana, i udala se za njega.

Ipak, pre veze s njim, Lela je volela i Đorđa Božovića Gišku, jednog od najopasnijih kriminalaca osamdesetih. Iako nikada nije htela da potvrdi, niti da demantuje ovu kratkotrajnu ljubav, Lelina i Giškina fotografija na kojoj se ljube i danas može da se pronađe na društvenim mrežama.

Giška je ubijen 1991. pod nerazjašnjenim okolnostima tokom bitke za Gospić. Bio je član Srpske garde, koju je osnovao s Vukom Draškovićem i Branislavom Matićem Belim.

Godinama posle raskida s Giškom i njegove pogibije, Lela se udala za Adžemovića. Tada je radio kao šef obezbeđenja svog kuma Velimira Ilića i važio je za gradsku facu. Bio je veliki prijatelj Joce Amsterdama. I preko njega Lela je bila povezana sa žestokim momcima s beogradskog asfalta, kumovi su joj bili Branislav Lainović Dugi, koji je 2000. godine ubijen na Konjarniku, i Sredoje Šljukić Šljuka, koga su likvidirali na Novom Beogradu 2002. Posle razvoda od Adžemovića, Lela više nije viđana sa opasnim momcima.

Pevačica je u svojoj ispovesti ispričala da su je opasni momci obožavali.

- Družila sam se sa svima, i sa finim momcima, s kriminalcima, političarima, estradom. Ne znam zašto su me svi oni voleli, verovatno zato što sam bila iskrena. Momci s vrelog asfalta su me obožavali, možda zato što sam bila vrela kao i asfalt s kog dolaze. Najteže mi je bilo kad je ubijen moj kum Dugi, kao i Šljuka. Sva ta ubistva su se desila tokom prve godine mog braka sa Srđanom Adžemovićem - ispričala je Lela pre nekoliko godina za Kurir, a potom i dodala da se plašila za svoj život dok je bila udata za Adžema.

- Ubice su zapravo jurile mog muža, pa su onda ubijali koga su stigli. Plašila sam se za svoj život jer nikad nisam mogla da znam da li će me neko ubiti na ulici, staviti mi bombu pod auto ili gađati kuću zoljom. Pretnje smrću smo dobijali stalno. Zato sam bila najsrećnija kad sam se razvela, ne zbog Adžema, nego zato što je to bio težak period mog života. U tim najtežim trenucima bila sam uz njega, ali i on uz mene. Tako da naš razvod nije imao baš nikakve veze s tim - ispričala nam je Andrićeva.

Takođe je u jednom intervju ispričala i da je ona opasna žena.

- Svakog dana pucam po kući i kladim se sa suprugom u večeru ko je bolji strelac - rekla je Lela i opisala svog muža:

- Donald Tramp jeste faca, ali je suviše mek kao muškarac, kad ga uporedim sa svojim budućim suprugom. Mada u svetu žene lude za njim i za njegovim bogatstvom, Tramp ne bi mogao mom Srđanu ni cipele da briše.

Srđan Adžemović izbegao je smrt kada su na njega i Šljuku, vođu zvezdarskog klana, 30. maja 1994. godine pucali Nemanja Ristić i Bane Grebenarević, pripadnici voždovačkog klana, kojim je upravljao Goran Vuković Majmun, ubijen u decembru te godine. Adžem je uzvratio ispalivši nekoliko hitaca, a u obračunu ispred jedne teretane na Voždovcu stradala je dvadesetogodišnja devojka. Svi osim Šljukića su bili optuženi. Grebenarević je ubijen dve godine kasnije, Ristić je oslobođen 2012, a protiv Adžemovića je postupak obustavljen 2000. jer je tužilac odustao od gonjenja.

Inače, i Lela se 2005. našla pred sudskim organima. Osuđena je na 11 meseci zatvora i tri godine uslovne kazne zato što je na prevaru uzela novac od švajcarskog državljanina Kurta Alenspaha, koji ju je tužio.

Kako su tada mediji pisali, Alenspah je Andrićevoj na pozajmicu, u više navrata, dao pomenuti novac radi, kako mu je ona rekla, izgradnje hotela na Tari. Prema optužnici, ona je Alenspahu obećala mesto direktora hotela, kao i to da će od zarade vratiti pozajmicu. Alenspah je, međutim, tvrdio da je ostao kratak za skoro milion franaka.

Sud je Alenspaha uputio na parnicu jer je tokom suđenja utvrđeno da je Lela Andrić od njega u dva navrata pozajmila samo 140.000 franaka, a ne koliko je on tvrdio. Što se ostatka od 835.000 franaka tiče, grafološkim veštačenjem je utvrđeno da potpis na priznanici o pozajmici nije potpis Andrićeve, niti njene majke Milojke.

Danas Lela nije prisutna u javnosti. Povukla se iz javnog života i posvetila privatnom biznisu, zbog čega najčešće boravi u inostranstvu.

Drugi brak Posle Lele, Adžem se oženio "modelsicom" Srđan Adžemović nakon razvoda oženio se bivšom "modelsicom" Nevenom Stamenković, od koje se takođe razveo. S njom ima jedno dete, dok sa Lelom nije imao potomstva. Adžem je pre osam godina uhapšen na Zvezdari zbog nelegalnog posedovanja oružja, a sama Nevena je 2018. priznala da joj bivši suprug Srđan ne uplaćuje alimentaciju za dete, te da živi od finansijske pomoći svog oca. foto: Zorana Jevtić

