POZNATE HRVATICE ZARATILE ZBOG POKOJNOG VIDOJA: Otkrile da je varao Nikolinu, a u pozadini se krije ovaj ŠOK događaj iz 90-ih!

Prijateljice Vlatka Pokos (52) i Borna Kotromanić (50) jedna drugoj su pisale na društvenim mrežama do pre nekoliko dana. A onda ih je zavadila situacija u kojoj se našla Nikolina Ristović Ex Pišek (46) iako Vlatka nije preterano dobra s voditeljkom.

Sve je započelo kad je Borna na svom Instagramu napisala da "novac od trgovine Arkanovim plenom nikad nikome nije doneo sreću ni blagoslov, pa nije mogao ni Nikolini". Tad se Borni javila Vlatka s komentarom: "A kakve to veze ima s Nikolinom? Ona nije učinila ništa loše niti je kriva za tuđe grehe. Jesu li hrvatski tajkuni zaradili svoj novac baš najpoštenije?". Borna je objavila Vlatkin komentar na svom profilu uz opasku "bez komentara". Stvari su se otele kontroli kad je Borna napisala da su i "Vlatka i Nikolina imale dobar želudac da budu s muškarcima s kojima su bile".

- I tu je bilo od svega najmanje pameti. Gde ti je bila ženska solidarnost kad si bila s Dikanom koji je svoju suprugu Bebu Lončar opelješio i zabranio sinu da viđa majku pod pretnjom da će je razbaštiniti, dok si se ti igrala maćehe u Gucciju. Nisi dostojna da me uzimaš u usta i nemoj! - napisala je Borna.

Potom je objavila još jedan komentar na temu Pišek.

- Čudna je to ljubav bila dok je stavljao polni organ u sve što se kreće, a o mojoj pameti i ženskoj solidarnosti ne treba ti Nikolinu da podučavaš jer ona dobro zna da me je opsedao, a da mu ja nisam dala ni da mi priđe i da me je od njegova ponašanja bilo sramota samo zato što ju znam i kao žena ženi. Ti Nikolinu koristiš za svoju medijsku promociju, a njoj samo štetiš - napisala je Borna.

Stvari su se toliko omakle kontroli da je Borna zapretila Vlatki tužbom ako je više spomene, a u svađu se upleo i Neven Ciganović, koji ih je pozvao da smire strasti.

Upućeni se ne čude Borni, kažu da je ona oduvek bila bez dlake na jeziku. Sama je svojedobno pričala kako joj se Vidoje Ristović upucavao i slao joj poruke na društvenim mrežama, kao i da je Nikolina to sve znala. No manje je poznato, kažu upućeni, kako se Vlatki upucavao Luka Rajić. Doduše, pre veze s Bornom, ali upućeni se čude kako joj to Vlatka nije spočitala. Vodila je "Sedmu noć", imala hit "Petak". U tom periodu, tvrde upućeni, očarala je Luku Rajića, koji ju je video upravo u "Sedmoj noći", koju je zbog nje gledao svaku nedjelju.

Luka Rajić hteo joj je, kažu, pomoći oko objave novog CD-a, ali je Vlatka odlučila da ne želi sponzorstvo.

- Oduvijek sam tvrdio da Vlatka nije materijalista - kaže nam bivši saradnik Vlatke Pokos.

- Tokom naše saradnje odbila je novce od raznih sponzorstava - kaže nam suradnik.

A kako Nikolina Pišek gleda na celu situaciju?

- Svađu, odnosno Vlatkino branjenje nije ni doživela - kažu prijatelji voditelje.

- U komi je totalnoj. Ne može da veruje što joj se događa, kako je prozivaju nakon što je izgubila supruga i nakon što joj je Vidojeva porodica okrenula leđa. Iako svaka joj podrška znači - dodaju prijatelji.

Kako je prestala raditi nakon udaje za Vidoja za kojeg se udala pre devet godina u Monte Karlu, Nikolina se našla u ozbiljnom financijskom problemu. Pritišće je dug za hipoteku u iznosu od 300.000 evra koju je podignula na kuću koju gradi u podsljemenskoj zoni. Odlučila je da potraži posao pa je trenutačno u pregovorima s RTL-om za jedan voditeljski angažman.

Iako isprva nije htela da se povlači sa svekrom Mišom Grofom po sudu zbog mnoštva optužbi koje je izneo na njen račun, na kraju je ipak pravdu odlučila da potraži na sudu. Nada se da neće morati da proda kuću koju je počela da graditi u podsljemenskoj zoni i da će uspeti da ostvari reprogram kredita. Volela bi da konačno završiti kuću i iznajmljivati je.

