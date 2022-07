ŠOK! ON JE NOVI DEČKO MILICE DABOVIĆ! Živi u Švici, bio je veren s poznatom pevačicom, a onda je nastao SKANDAL sa golotinjom

Bivša košarkašica Milica Dabović pronašla je novog dečka, koji je već poznat javnosti. Naime, Dabovićeva je uplovila u novu ljubavnu vezu, a njen dečko je ugostitelj iz Švajcarske Vanja Ćorić.

Kako je rekao izvor, vezu su započeli nakon što je Milica završila učešće u rijalitiju. Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja, a bivšoj košarkašici se Vanja dopao čim ga je upoznala. Imponuje joj njegova pažnja, ali i ozbiljnost, prenosi "Nova".

Međutim, ovo nije prva popularna dama sa kojom je Ćorić bio u vezi.

Deceniju pre Milice Dabović, Vanja je postao poznat javnosti po vezi sa pevačicom Slađom Delibašić. Tada se u medijima pojavila vest da je popularna Slađa započela vezu sa markantnim, mlađim muškarcem.

"Njih dvoje se poznaju godinama i bili su veoma dobri prijatelji. Ljubav se dogodila spontano. Oboje su se ludo zaljubili i rešili da svoju vezu drže daleko od očiju znatiželjnika", rekao je tada izvor za "Kurir".

Nakon šest meseci veze, Vanja je zaprosio Slađu.

"To se desilo 3. avgusta, na taj datum smo se upoznali, pa ga obeležavamo. Bili smo na večeri i to je zaista bio lep prizor. Nekoliko prijatelja je bilo sa nama, kao i moje ćerke. Vanja je ustao i rekao: 'Ja ovu ženu mnogo volim. Da li želiš da provedeš ostatak svog života sa mnom?’ Bila sam iznenađena, kao i svi oko mene. Ćerke su pre mene rekle ‘Mama, ajde bre’, a ja sam odgovorila: ‘Što da ne, ako budeš dobar'. Malo sam se i šalila, a Vanja je izvadio prsten i stavio mi ga na ruku, a ja sam zaplakala. Bilo je drugačije od svega što mi se desilo, i tužno i lepo u isto vreme. Nas dvoje volimo iste stvari, istu muziku. Prvo smo se družili i on je sve sa mnom proživljavao, bilo je tu i saveta i suza i lepih trenutaka. A onda smo iz tog druženja shvatili sa smo jedno za drugo. Jednom u životu se desi da nađeš osobu koja ti u svemu odgovara. On je naišao u pravom trenutku", ispričala je svojevremeno Delibašić, pa je dodala:

"Vanju obožavam. Neko kaže sve je super na početku, a onda kreću nesuglasice. Mi se već dve godine znamo, planemo i mi, temperamentni smo, ali pričom izgladimo sve. Glupost je da se suprotnosti privlače. Moraš da nađeš istu ili bar sličnu osobu kao ti da bi nešto uspelo."

Iako je na početku pevačica bila zadivljena svojim verenikom, njihova ljubav završila se intimnim skandalom, nakon što su u javnost isplivale fotografije na kojima je Vanja nag, kao i video u kojem je Ćorić snimao sebe.

