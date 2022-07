TOLIKO SMRŠALA DA NEMA DALJE! Iva Grgurić pozirala u KUPAĆEM, a ljudi ne prestaju da je URNIŠU komentarima: To nije ZDRAVO (FOTO)

Starleta i pobednica rijalitija razgolitila se na društvenim mrežama, ali su mnogi primetili da je drastično smršala.

Iva Grgurić pozirala je u narandžastom kupaćem kostimu, a ljudi su počeli da joj ostavljaju komentare na račun linije.

"Ne pričaj ljudima da sanjaš, budiće te…", poručila je Iva.

"Svaka čast za liniju, ako je to ono što želiš, ali nije zdravo biti toliko mršav", samo je jedan od komentara.

Podsetimo, Iva je svojevremeno pričala o dijeti koja podrazumeva gladovanje najveći deo dana.

"Plan dijete: Svaki dan počinje sa mlakom vodom i limunovim sokom. Tokom dana možete piti kafu, najbolje espreso, takođe ja pijem stalno kiselu sa limunovim sokom (dosta tečnosti). Hranu ne unosite do 20.00. Ukoliko ne možete izdržati do 20.00 pojedite jabuku. U 20.00 smete jesti šta želite do 21.00 ili 22.00, smete piti šta želite, smete hleb, ali ne previše, slatkiše ne preporučujem, osim crne čokolade", objasnila je nedavno Iva na društvenim mrežama kako je izgubila osam kilograma za 12 dana.

