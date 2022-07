JEDNOM K*RVA - UVEK K*RVA! Majka Aleksandre Subotić žestoko o aferi ZETA Pece i Maje Marinković, a tek šta je rekla Ana Korać!

Kao bomba je odjeknula vest o preljubila Maje Marinković i supruga Aleksandre Subotić, Predraga Pece Raspopovića.

Za Pink.rs se oglasila Ana Korać, koja ima istorijat sa obe bivše zadrugarke - sa Majom je ulazila u žestoke sukobe iz više razloga, a najviše zbog Janjuša, dok je sa Subotićevom bila na ratnoj nozi zbog Davida Dragojevića.

- Cela ova situacija je izuzetno delikatna... Jedino što mogu da kažem da ne bih želela da sam u koži ni jedne ni druge - rekla je Koraćeva.

foto: Printscreen/Istangram

Majka Aleksandre Subotić se oglasila na svom Instagram profilu gde je poručila:

"Jednom ministar - uvek ministar. Jednom policajac - uvek policajac. Jednom k*rva - uvek k*rva. Matematika je uvek prosta", napisala je Ljuba.

foto: Printscreen

- Čula sam se sa Aleksandrom, ne bih iznosila detalje razgovara. Trebalo bi sutra da se vidim s njom, ali je malo reći da sam šokirana celom situacijom i šta se desilo! Ne mogu da verujem, u kući joj je bila! Svi smo se zajedno družile... Veliki šok zaista, šokirana sam Majinim postupkom! Nisam se čula s njom, ali ako je to stvarno tako... Videla sam slike, sve se vidi... Ma, katastrofa! To je napravila i meni sa Filipom Carem, ali 'ajde Filip manje-više nije ni bitan, rijaliti priča, ali ovo... Ona ide u nečiju kuću, čuvaš nečije dete, družite se svaki dan, Taki, Peca, Aleksandra... I tako nešto da napraviš?! Ne znam, ne želim nikoga da pljujem, ali dno dna! Maju gotovim, ali ovim potezom me je baš razočarala. Meni drugarica malo pre kaže: "Pazi da i tebi Maja ne skine dečka"! Meni je odvratno i sa Majine i Pecine strane, oboje su krivi, rekla je Sanja Stanković.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/M.M./Pink.rs

