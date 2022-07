DARA PRVOG MUŽA LAKIJA POSEĆIVALA U ZATVORU: Brzo ga je prebolela, a dok je bila papirološki u braku, u crkvi se venčala sa drugim

Dara Bubamara ima turbulentan ljubavni život. Dva puta se udavala i oba braka završila su se razvodom. S prvim suprugom Lazarom Dugalićem Lakijem nije u kontaktu, dok s drugim Milanom Kesićem ima savršen odnos. Ali ako se uzme u obzir da Laki ima kriminogenu prošlost, jasno je zbog čega Bubamara sada ne želi ni da ga se seća. Ali tada, to joj nije smetalo, pa ga je, kako je sama priznala, posećivala u zatvoru.

foto: Printscreen/Instagram

Dara i Laki bili su u vezi na vrhuncu njene karijere. Pojavljivao se gotovo svuda s njom, a ona je isticala da se bavi privatnim biznisom. Sve do trenutka dok nije uhapšen u Nemačkoj. Tada se saznalo da je Dugalić zapravo član nemačko-austrijske auto-mafije i da za njih obavlja sumnjive poslove. Njegovo hapšenje pevačica je teško podnela, a iako je od razvoda izbegavala da priča o njemu, jednom prilikom u intervjuu za Kurir je rekla da joj je taj period najteži.

- Taj period svog života pamtim kao najmučniji. Bilo mi je veoma teško, pa sam utehu pronalazila u uspesima na poslovnom planu. Rekla bih da je izuzetno teško da u isto vreme privatni život i posao budu savršeni. Veliki sam borac i do svojih ciljeva dolazim po svaku cenu. A mnogi su mislili da ću se povući sa estrade dok Laki ne bude pušten. Ipak, bila sam jača i istrajnija nego ikada. Pesme sa albuma objavljenih u tom periodu postale su hitovi, punila sam diskoteke, kažu da nikada bolje nisam izgledala. I sebi i drugima dokazala sam da sam najjača. Sigurna sam da su i brojne obaveze umnogome uticale na to da ne razmišljam o svakodnevnim problemima i da što lakše proživim te kritične dane. Vikendima sam nastupala po inostranstvu, a svake srede odlazila kod Lazara u posetu - ispričala je pevačica.

foto: Facebook

Iako su bili u višegodišnjoj vezi, Dara je istakla da se za Lazara nije udala iz ljubavi, već iz potrebe.

- Brak s Lazarom ne bih uopšte računala, ali i to je deo mog života. Dok sam radila u inostranstvu, vize smo u tom periodu dobijali preko čoveka koji je muvao s pevačima, a nije plaćao porez, pa smo onda mi pevači koji smo radili u Nemačkoj vraćani i proveravani. Laki je tada imao nemački pasoš i jedan prijatelj je predložio da se venčamo kako bih i ja automatski dobila papire i prestala da se mučim na granici. Rekla sam da je u redu da mi to učini jer sam mu tada bila devojka - iskreno je ispričala Bubamara.

Nakon razvoda, novine su pisale da je Dara dobila svu imovinu, optuživši ga za bigamiju, ali ona to nikada nije potvrdila. Brzo ga je prebolela i dok je još bila papirološki u braku, u crkvi se venčala sa drugim suprugom Milanom, koji joj je i danas, iako su razvedeni, velika podrška.

Laki je proveo pola godine u zatvoru. Nakon izlaska, za njega nije se dugo čulo. Sve do trenutka dok nije počeo na Fejsbuku da se hvali da je savetnik tadašnjeg predsednika Tomislava Nikolića za evropsku saradnju pri UN. Objavljivao je fotografije iz Predsedništva, delio svoje vizitkarte s "funkcijom" i hvalio se da je blizak s Nikolićem i ljudima iz njegovog kabineta. Oni su to tada demantovali.

- Ne znamo kako se ko u Srbiji predstavlja. Osoba sa imenom Lazar Dugalić ni formalno ni neformalno nije ni po kom osnovu bila angažovana od predsednika republike Tomislava Nikolića - bio je odgovor iz kabineta tadašnjeg prvog čoveka Srbije.

foto: Zorana Jevtić

I taman kada se stišao taj skandal, Laki se ponovo pojavio u medijima. I to na stranama crne hronike. Priveden je u jednom svinger klubu na Novom Beogradu zbog posedovanja kokaina. S obzirom na to da su zbog male gramaže utvrdili da je droga zaista bila za ličnu upotrebu, što je on i tvrdio, pušten je uz krivičnu prijavu. Dara je i tada poručila da je on ne zanima:

- Ne zanima me, bre, ni on, niti šta radi! Šminkam se trenutno! Ne interesuje me taj čovek, shvatite! Ostavite me na miru!

foto: Printscreen/Instagram

Ekipa Kurira

Bonus video:

01:40:50 SCENIRANJE 03.07.2022. JOVANA JEREMIC