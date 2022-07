BILA SAM U VEZI SA OŽENJENIM, ZNALA SAM DA IMA ŽENU! Pevačica šokirala sve priznjanjem na svadbi Mije Borisavljević

Pevačica i bivša zadrugarka Višnja Petrović gostuje na svadbi kod Mie Borisavljević i Bojana Grujića, a priznanjem da je bila u vezi sa oženjenim čovekom, iznenadila je mnoge.

foto: Kurir

- Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima - započela je Višnja, pa nastavila:

foto: Kurir

- Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam sem droge jer sam poročna.

Pevačica Mia Borisavljević i pevač Bojan Grujić jedno drugom su izgovorili sudbonosno "da". Njih dvoje su deset godina živeli u vanbračnoj zajednici, a kako su izjavili, odluku da se venčaju u crkvi su doneli nakon razgovora sa jednim monahom.

foto: Dusan Panajotović

