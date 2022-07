MOŽE OTAC DA JOJ BUDE! Pevačica žestoko isprozivala Maju Marinković zbog VEZE sa Subotićkinim MUŽEM, ZGROŽENA!

Pevačica Maja Nikolić se oglasila na Instagramu povodom skandala koji je zadesio porodicu Marinković.

Radomir Taki Marinković i Maja Nikolić su dugogodišnji prijatelji, ali je pevačica odlučila da ne štedi Maju Marinković od surovih komentara zbog afere sa Predragom Pecom Raspopovićem, suprugom bivše drugarice Aleksandre Subotić.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Svi mi pišete i novinari zovu kao ludi, pa evo moje izjave! Taki je jedno divno stvorenje, pošten i drag čovek, bez mrlje, 25 godina se poznajemo. Njemu je najteže sigurno. Ja ne podržavam vezu Maje i Pece jer Maja može mnogo bolje! Može otac da joj bude. Peca treba da se oglasi povodom svega, po mom mišljenju on je najveći krivac! Ako je šmeker neka se javi i neka ispriča istinu i neka zaštiti Maju ako je voli i neka se izvini Subotićki! - napisala je pevačica pa nastavila:

foto: Pritnscreen

- Ne podržavam Maju u njenim izborima, niti mi se dopada ni što je bila sa Čorbom, a ni sa Carem a kamoli sa Pecom! Ipak, Maja ima svoj ukus i sama snosi posledice za svoje izbore kaoi svi mi! Ko od nas nije grešio?!! Moja saznanja su da Peca nije sa Aleksandrom već godinu dana i da žive odvojeno, on u kući, ona u stanu, viđaju se zbog sina. Ako mene lažu onda ja lažem vas. Pri tom njih dvoje nisu ni venčani. Peca je ozbiljan čovek i njegova stvar je sa kojim se devojkama viđa ako već nije sa Subotićkom. Najveći udarac je što je Maja sa drugaričinim bivšim, ali opet znam da nisu najbolje drugarice već poznanice. Svakako to ne podržavam, ali to je Majin izbor i ko sam ja da osuđujem njen izbor! Ponavljam, ne treba osuđivati njihova dela! Dalilu ne osuđujem već njen gest kako je ostavila muža koji ju je iskreno voleo i to što je imala sex pred njim kao i što ga je javno mučila i ponižavala i pordala njegovu ljubav zarad slave i novca - napisala je maja, pa dodala:

foto: printscreen/Red Tv

- Dakle pišite Peci i tražite da se on kao džentlmen oglasi i ponavljam za mene je on najveći krivac! Sećate se kako je SLoba lagao Lunu da će ostaviti Kiju i da nisu u dobrim odnosima i tako je Luna i nasela, poverovala mu je jer je mlada, i zaljubila se, baš kao i Maja, jer je već 8 meseci sa njim. Tu ima emocija! Inače, pouzdano znam da je Klaudija patila jer je Subotićka ostala trudna sa njenim mužem i rodila mu dete. Istovremeno je i bio dečko njene mame. Pa je i majku povredila. Ljubu volim i bilo mi je krivo kad se to dešavalo. Ali Subotićka je bila mlada i nezrela i Čabarkapa je jedini krivac za sve! Kao sada Peca! - završila je Maja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:29 Maji Marinković sve na izvolte, grudi samo što ne puknu