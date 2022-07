NIJE VEROVALA U TUĐE PRIČE! Dadilje upozoravale Aleksandru da joj Maja otima muža, SLEPA PRED OČIMA

Aleksandru Subotić su dadilje upozoravale na to da će je najbolja prijateljica Maja Marinković izdati i preoteti joj nevenčanog supruga Predraga Pecu Raspopovića, poznatijeg kao Peca Vijagra. Nekadašnjoj rijaliti učesnici su spremačice i žene koje joj pomažu u čuvanju dece u više navrata pokušale da otvore oči i ukažu na to da će starleta da joj zabije nož u leđa, ali je ona slepo verovala drugarici.

foto: Pink.rs, Printscreen/Instagram

Detalje za Kurir priča izvor blizak Subotićki, koji je dobro upućen u celu situaciju. - Maja je dolazila kod Aleksandre i Pece mesecima u kuću i to je opšte poznato, ali malo ko je znao njene namere. To su pre svih videle žene koje održavaju njihovo domaćinstvo u Novom Sadu, kao i dadilje koje joj pomažu oko dece. U više navrata Aleksandri su indirektno pokušavale da ukažu na Majino ponašanje prema Peci, ali Subotićka na to nije obraćala pažnju. Verovala je prijateljici, a naročito Peci, iako su svi videli da tu nečega ima, osim nje - tvrdi naš sagovornik.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Prema njegovim rečima, Subotićka nema nameru da se seli iz njihovog doma: - Kad je sve povezala, bilo joj je jasno da su joj dadilje na ovo ukazivale sve vreme. To je bilo još pre tri meseca. Maji se svideo način života koji Aleksandra vodi. Naročito to kako joj Peca poklanja pažnju, kupuje sve što poželi. Postala je ljubomorna na Aleksandru i svakoga dana zavodila njenog nevenčanog supruga. Kad se sve izdešavalo, Aleksandra mu je jasno stavila do znanja da nema nameru da napušta stan i da on mora da nastavi da ispunjava sve obaveze oko dece. Skroz je slomljena i uništena jer je verovala i njoj i njemu, a iza leđa su joj sve radili. Aleksandra mu je jasno rekla da papirološki mora da reši njeno stambeno pitanje kako ne bi sa decom ostala na ulici. Verujte da je haos u Novom Sadu. Ona plače po ceo dan, a on uživa sa Marinkovićkom - završava naš sagovornik.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt kako sa Majom, tako i sa Aleksandrom i njenim mužem, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

Lj.S.

