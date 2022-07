MISTERIJA PLJAČKE U VILI RISTOVIĆA! MIŠA GROF GOVORIO ISTINU? Posle 10 dana od incidenta Vidoje objavio fotku koja govori SVE

Viktor Ristović (Miša Grof), otac preminuloga Vidoja Ristovića ne prestaje da iznosi "prljav veš" u vezi udovice svog sina Nikoline Ristović.

Jedna izjava bi mogla imati i kazneni postupak koji zbog navedene krađe. Nije nerealno da bi to moglo dovesti i do toga da se voditeljka umesto u ulozi žrtve nađe u ulozi okrivljenika, jer je protiv nje i njenog tada živog supruga prošle godine osoba koju su oni optužili za krađu podnela kaznenu prijavu zbog lažnog prijavljivanja te krađe, piše Jutarnji.hr.

"Evo, otkriću vam nešto o čemu ćutim godinama. Ona je inscenirala onu pljačku prije dve godine u Hrvatskoj. Tada je njoj navodno ukradeno zlato u vrednosti od 270.000 eura i 68.000 evra u kešu. Dobio sam informaciju još tada da ona stoji iza svega, a posle su samo stizale potvrde", pričao je Miša.

"U konkretnom slučaju sprovodi se istraživanje zbog kaznenog dela krađe, tokom kojeg je sprovedeno više dokaznih radnji te će po okončanju dokaznog postupka biti donesena odluka o kojoj će javnost biti pravovremeno obaveštena", odgovorili su nam iz splitskog opštinskog državnog suda koje već gotovo dve pune godine istražuje da li je optužba za krađu osnovana ili ne.

Priču o incidentu s letovanja 2020. godine Nikoline Ristović i njenog supruga Vidoja Ristovića objavili su svi hrvatski mediji. Ukratko, 2020. godine Ristovići su preko agencije unajmili luksuznu vilu u kojoj nedelja letovanja košta 8.000 evra. Nakon nekoliko dana letovanja, međutim, između vlasnika vile, Slovenca Roka Gale i Ristovića počeo je sukob. Ristovići su optužili Galu da im je dolazio u kuću nepozvan, da im je ometao letovanje...

Gale je pak rekao da je dolazio jer su mu Ristovići uništavali kuću te su kršili ugovor s agencijom, pogotovo zbog kućnih ljubimaca koje su doveli sa sobom i koji su ostavljali dlake.

Takođe, Nikolina Ristović je prepričala epizodu koju je važno spomenuti upravo da bi se razumele kasnije optužbe za krađu nakita.

"Suprug je kod sebe imao oko 68.000 evra gotovine koju je par dana ranije podignuo s računa u Splitu jer je preko jedne advokatske kancelarije bio u pregovorima za kupovinu nekretnine u Zagrebu, a taj novac je trebalo da bude kaparisan. Takođe imali smo i skupoceni nakit vredan oko 270.000 evra, tri muška sata i narukvicu s briljantima. Te dragocenosti smo stavili u sef koji se nalazio u ormaru u mojoj sobi, međutim nakon nedelju dana Vidoje je pogrešno ukucao šifru u sef te se sef zablokirao, pa smo zvali Galu da ga otvori jer se mogao otvoriti i ključem. On je došao i otključao sef. Bilo mi je neugodno jer sam videla da ima ključ, pa smo odlučili da nakit više nećemo držati u sefu. Svoj nakit sam stavila u vrećicu te ga sakrila između ormara i zida u mojoj sobi. Svoje satove i novac Vidoje je stavio u ormar u svojoj sobi, a u sefu je ostala samo manja količina novca", rekla je Ristović Nikolina tad.

Kako će kasnije prijaviti policiji, radilo se o muškom satu Custos vrijednom 18.000 eura, zlatnom muškom satu Pierre Kunz vrijednom 25.000 eura, narukvici Cartier Love s briljantima vrijednom 40.600 eura, ženskom prstenu Cartier Panthere vrijednom 25.000 eura, prstenu Chopard 3,75 ct od 65.000 eura i muškome satu Rolex Daytona rose gold vrijednome 35.000 eura.

Sve te napetosti između Ristovića i Gale kulminirale su kada je Gale, dok su Ristovići bili u gradu u izlasku, sa obezbeđenjem zamenio brave na vili te ih prisilno iselio, a ubrzo je pozvana i policija. Nakon što je Vidoje Ristović odvezao autom njihovu maloletnu decu u Split, ispred kuće su ostali samo voditeljka, njena starija ćerka Hana i prijateljica.

"Nakon rasprave s policijom o tome da su naše stvari ostale u kući, Hana i moja prijateljica su dobile dopuštenje da uđu u kuću u pratnji policije, no ne i ja. Počela sam se bojati da ćemo biti opljačkani pa sam nazvala Vidoja, ali i Hanu i prijateljicu, i rekla im da prvo uzmu dragocenosti i gde se one nalaze. One su mi na telefon, međutim, javile da je sef prazan, da je Vidojeva soba otključana, da nema vrećice sa zlatom, novca... Takođe su mi rekle da im je vlasnica vile već rekla da je ona ušla u tu sobu", rekla je tada Ristović.

Drugi dan priča se nastavila, ali u policijskoj stanici. Ristovići su došli da prijave krađu, no policija je uhapsila Vidoja zbog pretnje, pa kasnije pustila da se brani.

Iz čitavoga događaja pak proizlaze dve istrage, ona protiv Vidoja zbog pretnji Gali, te ona protiv Gale zbog krađe oko 280.000 evra vrednoga nakita i novca. Prijava zbog pretnji doživela je i relativno brzo podizanje optužnice protiv Ristovića 2020. godine, no Ristović je podneo prigovor zbog kaznenog naloga kojim se za njega predlagala novčana kazna od oko 10.000 evra. Prigovor mu je u međuvremenu odbijen te je trebalo da mu počne suđenje za pretnju. Postupak protiv Gale je, kako su odgovorili u tužilaštvu, još u fazi izvida. Međutim, Gale je u međuvremenu ispitan kao osumnjičenik te je porekao da je ukrao nakit. Štaviše, krajem prošle godine državnom tužiocu poslao je dopis u kojem tvrdi da je sat koji je Ristović imao na Braču desetak dana nakon incidenta u vili, a što je Ristović sam objavio na Instagramu, upravo "Rolex Daytona rose gold" čiju je krađu prijavio. Gale je utvrdio kako je to nepobitni dokaz da mu sat uopšte nije ukraden jer ga je 10 dana kasnije Ristović nosio na Bolu te se fotografisao s njime. Takođe, istim dopisom Gale je podneo i kaznenu prijavu protiv Nikoline i Vidoja Ristovića zbog lažnog prijavljivanja i davanja lažnoga iskaza.

"Ne mogu vam dati tačan odgovor. On je prodavao i kupovao satove. Je li imao dva, je li naknadno kupio sat? Ja vam to stvarno ne znam", rekla je u petak u telefonskom razgovoru voditeljka koja je već ranije preko advokata demantovala sve optužbe svekra Miše Grofa. Dodala je i da sumnja da će nešto biti od postupka protiv Gale jer je njen suprug trebalo da u spis preda dokaze o kupovini tih satova, no prerana smrt ga je u tome sprečila. Advokat Nikoline i Vidoje Ristovića, Vinko Ljubičić, na kojeg je voditeljka uputila, pak tvrdi da je slučaj protiv Gale prilično potkrepljen dokazima.

"To je čista izmišljotina govoriti da je ona to krivotvorila. Po mojoj proceni postoji vrlo visok stupanj izvesnosti koji proizlazi iz dosad prikupljenih dokaza da je počinjeno kazneno delo na štetu porodice Ristović", rekao je Ljubičić i dodao da u konkretne detalje ne može ulaziti zbog tajnosti.

