VELIKA ISPOVEST LUNE ĐOGANI: Plašila sam se da mi se tata ne PREDOZIRA! Nisam mogla da ODBRANIM mamu... Ovo je njena ŽIVOTNA PRIČA

Luna Đogani je danas uspešna i ostvarena mlada žena, ali život je nije mazio. Od rođenja je nosila breme na leđima jer je dete poznatih roditelja, Anabele Atijas i Gagija Đoganija.

Zbog toga je nastavnici i deca u osnovnoj školi nisu voleli, a onda su joj i sami roditelji dodatno stvarali traume jer su se svađali, tukli i na kraju razveli.

Na sve to, Luna je teško podnela i činjenicu da joj se otac odao porocima. To ju je dotuklo i nanelo joj mnogo bola.

Rođena je u Švedskoj, ali ubrzo se sa porodicom preselila u Beograd, jer su Gagi i Anabela kupili stan u Zemunu dok je bila beba. Grupa "Fanki Dži" je u to vreme bila veoma popularna, pa je Luna vreme provodila sa rodbinom koja ju je čuvala, dok su joj mama i tata nastupali.

foto: Kurir Televizija

- Uživala sam okružena braćom i sestrama, ali su mi moji falili za Novu godinu, Vaskrs... Dešavalo se da ih ne vidim po mesec dana jer su bili na turnejama po svetu. Kada bi se vratili, uvek bi me obasipali poklonima. Jednom su mi ispunili najveću želju i kupili mi maltezera. Tada im je sve bilo oprošteno - započinje ispovest Luna za HIT Informer.

Iz Zemuna, porodica se preselila u Rakovicu, gde Luna kreće u vrtić.

- Bilo mi je prelepo, jer sam oduvek bila druželjubiva. Obožavala sam decu, nikada nisam plakala.

Đoganijeva je završila Osnovnu školu "Nikola Tesla" sa odličnim uspehom. Volela je knjigu sve dok se u osmom razredu nije zaljubila u Luku, koji je išao sa njom u odeljenje.

- Tada sam počela da zabušavam u školi. Stalno sam imala leptiriće u stomaku. Bili smo dve godine zajedno, a onda smo se dogovorili da se rastanemo. Nije bilo nikakve drame. Čak smo nastavili da se družimo.

U školi je volela da bude glavna i da se sve vrti oko nje.

foto: Youtube

- Ceo život želim da budem u centru pažnje. Bila sam glavna u svemu - kada je trebalo da se glumi, pleše... Uvek sam volela da igram uz Ruslanu, Britni Spirs... Deca umeju da budu surova, pa je bilo i onih koji me nisu voleli jer sam dete poznatih roditelja. Govorili su mi: "Ćelava" i stalno me lupali po čelu. Kako neko prođe, zvekne me, a onda se svi smeju. I danas ne znam što im je smetalo moje čelo. Jeste veliko, ali meni je lepo. Kažu da su ljudi sa visokim čelom inteligentni. Ponižavali su me i pokušali da mi poljuljaju samopouzdanje koje sam tek gradila. To mi je smetalo, pa sam se žalila mojima, koji su često išli u školu zbog toga - priča pobednica druge sezone "Zadruge" i nastavlja:

- Teško mi je padalo što me nastavnici nisu voleli jer sam ćerka Anabele u Gagija. Umesto da me uče, ponižavali su me pred drugom decom. Jednom sam na času matematike rekla da ne mogu da naučim gradivo, a nastavnica mi je odbrusila: "Naravno, ni ja ne bih mogla da učim da mi je mama u rijalitiju." Plakala sam jer sam se osećala loše zbog njihovih reči.

Osim problema sa vršnjacima i nastavnicima - Luna je prolazila kroz pakao i zbog novinskih natpisa, jer su u tom periodu Anabela i Gagi često bili tema žute štampe

- Svi su bili upućeni u moj život. Znali su šta se dešava u našoj kući, ko koga dira, ko se posvađao i zašto...

foto: Nemanja Nikolić

Gagi i Anabela nisu bili bez razloga glavna tema medija

- Mama i tata su se često svađali. Pokušavali su moju mlađu sestru Ninu i mene da poštede neprijatnih situacija, ali to nije uvek bilo moguće. Teško je bilo sakriti bes i ljutnju jer su njihovi problemi bili ozbiljni - prevare, narkotici, nasilje... Iako ih sada razumem, ne opravdavam ih, jer mi je to ostavilo traume. Kad god bi se oni svađali, otišla bih u svoju sobu i pustila muziku. Ali džaba, znala sam da se iza zatvorenih vrata nešto dešava. Bilo mi je teško, samo sam čekala da neko uđe u sobu i kaže: "Sve je u redu, gotovo je. Možeš da izađeš."

Gagi je u više navrata dizao ruku na Anabelu, ali Luna kaže da to nikada nije radio pred njom.

- Nisam imala priliku da odbranim mamu, jer nisam bila prisutna kada se to događalo. Ali branila sam je verbalno. Dešavalo se da stanem i na tatinu stranu, ako bi on bio u pravu.

Luna je, ni kriva ni dužna, ispaštala zbog Anabele i Gagija.

- Stalno sam nailazila na osudu okoline zbog ponašanja mojih roditelja. Uvek su me popreko gledali. Ni za šta nisam bila kriva, a uvek sam se tako osećala. Ljudi su imali potrebu da me ponize, umesto da mi budu podrška. Želela sam da nestanem sa lica zemlje. Pitala sam se ima li kraja, hoće li se završiti ružan period. Zato sam često pričala sa psihologom u školi.

foto: Nemanja Nikolić

Roditelji su joj se razveli kad je imala 13 godina.

- Dugo mi je trebalo da shvatim da se to zaista dešava i da moji više neće biti zajedno. I danas mi je teško zbog toga - sa suzama u očima priča Luna i dodaje:

- Kada se tata iselio iz kuće, s jedne strane mi je bilo lakše, jer nije bilo svađa i negativne energije koja me je iscrpljivala. Bilo je dana kada nisam imala želju da uđem u kuću zbog tenzije koja je vladala. S druge strane, ostala je velika praznina i bol što nije tu.

Jedan od razloga zbog kojih je Anabela stavila tačku na brak s Gagijem jeste i to što se odao porocima. Luna je činila sve da spase oca iz kandži droge.

- Dok se drogirao, pokušavala sam razgovorom da doprem do njega, da ga trgnem. Bilo mi je jezivo da ga gledam dok je pod dejstvom narkotika. Tada nije bio isti čovek, nije bio moj tata. Nikada nije digao ruku na sestru i mene, ali bio je bezosećajan. Dešavalo se da nas ne pozove po nekoliko dana. Želeo je da se odupre tome, ali su ga društvo, nemaština i problemi vukli nazad. Radila sam na tome da prekine da se drogira. Ponosna sam što je uspeo! To je za svaku pohvalu, jer mnogi nisu uspeli da se skinu s narkotika, već su završili mrtvi. Godinama sam se plašila da i on tako ne završi, da mu ne otkaže srce. Noću legnem, pa pomislim: "Samo da se ne predozira." Doskoro sam se bojala toga. I danas kada tati nije dan, kada upadne u depresiju, kažem mu da dođe kod mene, da ne bude sam... Što sam starija, sve više brinem za roditelje. Imam potrebu da ih čuvam i uradim sve kako im ništa ne bi falilo.

Kao što ona daje sve od sebe da ih zaštiti, tako su se i oni borili za nju dok je bila mala. Pošto je u osnovnoj školi imala probleme, Anabela je odlučila da je upiše u srednju privatnu. Posle srednje, Đoganijeva je upisala Fakultet za turizam i hotelijerstvo, ali nije ga završila. Taman kada je trebalo da krene u četvrtu godinu, dobila je poziv za ulazak u rijaliti, koji je prihvatila. Imala je samo 21 godinu kada je pristala da je kamere snimaju 24 časa.

foto: Pink.rs

- Mrzela sam rijalitije, jer su moji bili u "Velikom bratu" i "Farmi" i ljudi su ih pljuvali. Ali jedan poziv je promenio sve. Mamin prijatelj me je pozvao 2017. dok sam bila na moru i pitao da uđem u novi rijaliti "Zadruga". Rekao mi je: "Biće zezanje, lude žurke, zadaci po ceo dan, vodićete računa o životinjama, imaćete laptop i telefon jednom nedeljno, komunikaciju sa svojima, moći ćete nekad da izađete..." Mislila sam da će taj rijaliti biti sličan "Velikom bratu", u kom su bili Anabela i Marko. Obožavala sam da ga gledam, trčala sam iz škole i palila B92, samo da nešto ne propustim. Marko i Ena Popov su bili najbolji par ikada! Nisam ni sanjala da će mi on biti muž. Bila sam klinka, nosila kikice i fiksnu protezu. Nisam ga gledala kao muškarca, jer sam bila dete, ali mi je bila simpatična njegova ljubav sa Enom. Bili su prvi par koji je javno pokazao ljubav na televiziji i to je meni i mojim vršnjacima bilo "vau". Cela škola je pričala o njima. E tako sam zamišljala i novi projekat u koji je trebalo da uđem. Nisam ni slutila da će se rijaliti u kom ću biti pretvoriti u Sodomu i Gomoru.

"Zadruga 1" joj je život okrenula naglavačke. Bila je učesnica rijalitija koja se pred kamerama smuvala sa zauzetim čovekom, Slobom Radanovićem. I zbog toga je bila javno razapeta.

- Dete sam razvedenih roditelja, koji su se, između ostalog, rastali zbog treće osobe, pa sam uvek bila veliki protivnik toga. Nažalost, Slobu nisam gledala kao oženjenog muškarca, već onako kako se ponašao - slobodno! Zato nisam imala osećaj da radim nešto pogrešno. Ali realnost me je kao maljem lupila po glavi kada sam videla njegovu ženu Kiju Kockar na vratima "Bele kuće". Tada je bilo kasno. Imala sam dve opcije - ili da se sklonim ili da Slobu uhvatim za ruku. Izabrala sam drugu, jer sam se plašila da neću moći sama da izdržim sve. Razlog za to nije bila velika ljubav, jer je među nama više vladala strast, već strah od samoće. Žao mi je što nisam razmišljala o posledicama, prvenstveno zbog sebe. Nikada više ne bih bila sa zauzetim muškarcem!

foto: Printscreen/Instagram

Luna se izvinila Kiji zbog afere s njenim mužem

- To sam uradila van kamera, na finalu "Zadruge". Bile smo same u automobilu. Sigurna sam da zna da je moje izvinjenje bilo iskreno.

Po izlasku iz rijalitija Đoganijeva je upala u depresiju.

- Posle raskida sa Slobom bila sam u teškom psihičkom stanju, pa sam redovno posećivala psihijatra. Samo ja znam kroz šta sam prolazila u svoja četiri zida. Doživljavala sam psihičke i nervne slomove po ceo dan, svaki dan! Bila sam nesrećna, tužna, besna, ljuta na sebe... Još kad sam videla da su mi roditelji smršali po 20 kilograma, a sestre zbog mene idu pognute glave u školu, htela sam da umrem. Bila sam uzrok njihovog bola i nesreće. Ubrzo je dobila ponudu da uđe u "Zadrugu 2". Oberučke je prihvatila poziv, iako su mnogi mislili da ne postoji novac za koji bi pristala da se vrati na "mesto zločina".

- Nisam ušla da se operem, nego da se spasem! Morala sam da se vratim na mesto na kom sam sebi oduzela mir. Želela sam da ljudi vide da sam se u prvoj sezoni uplela u nešto zbog čega sam pokazala samo loše osobine, od kojih ne bežim. Tačno je da volim da dramim, plačem kada se svađam sa partnerom, razderem se, uvredim... Ali nisam loš čovek, veštica, monstrum koji je ušao u rijaliti da odvoji dve osobe koje se mnogo vole.

foto: Emilija Jovanović/ Espreso, Ana Paunković

Luna je u drugu sezonu ušla ranjiva i nepoverljiva. Mnogi muškarci su joj se udvarali, ali ona je bila na distanci sa svima. Ali onda su joj opet proradili leptirići u stomaku. I to prema sadašnjem mužu, Marku Miljkoviću.

- Svidelo mi se što je hladan i arogantan. Bila sam ubeđena da nikada ne bi bio sa mnom. U prvoj sezoni "Zadruge" me je gledao očajnu, napaćenu, sa 40 kilograma i u najgorim mogućim izdanjima. Želela sam da se smuvam sa njim, ali sam verovala da nije budala, pa da bude sa mnom.

Ipak, 14. januara 2019. godine Luna je započela vezu sa Markom.

- Tada mi je priznao da me je šest meseci muvao! Bila sam u šoku, jer sam bila ubeđena da mu se uopšte ne sviđam.

Po izlasku iz "Zadruge" Luna je krenula stopama roditelja i započela pevačku karijeru. Dok su joj na poslovnom planu cvetale ruže, na privatnom nije imala sreće.

- Marko i ja smo se mnogo svađali i raskinuli! Bila sam ljuta jer mi je rekao da nisam devojka za njega. Tada je u meni proradio inat. Radila sam punom parom. Snimila sam spot za pesmu "Puca", u kom sam stvarno pucala koliko sam dobro izgledala. Htela sam da mu pokažem šta je izgubio i uspela sam u tome.

foto: Printscreen/Instagram

Ubrzo su počeli da se dopisuju, pa su se 14. januara 2020. pomirili u tajnosti.

- Nikome nismo rekli jer niko u mom okruženju nije bio za to da se mirim sa njim. Kada je Marko ušao u "Zadrugu 3", dogovorili smo se da ne priča da smo zajedno i da ćemo vezu nastaviti kada izađe. Međutim, kao furija sam ušla i ja u rijaliti, jer nisam mogla da gledam kako devojke obleću oko njega. Nisam čekala sudbinu da nas spoji, nego sam uletela unutra kada sam videla da ga druge muvaju.

Od tada Luna i Marko uživaju u ljubavi bez trzavica. Oni su se 16. maja 2021. godine venčali u opštini, da bi se dva dana kasnije zavetovali na večnu ljubav pred Bogom u crkvi. Mesec dana kasnije Luna je rodila ćerkicu Miu.

- Ona je centar našeg sveta. Presrećna sam što je Marko divan otac! Mia je isti on, među njima vlada posebna ljubav, obožavaju se.

Marko Miljković i Anabela Atijas dugo nisu razgovarali, ali ih je Miino rođenje zbližilo.

- Dugo sam se osećala loše što Marko i mama ne pričaju. Teško je kada moraš da balansiraš između dve najbitnije osobe u životu. S vremenom su oboje spustili loptu. Naučili su da se poštuju i da prošlost ostave iza sebe. Najveće zasluge za to ima Mia, jer ih je ljubav prema njoj spojila.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/HIT Informer

